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ABD'nin New York kentindeki en ünlü noktalarından biri olan Times Meydanı’nda İran’a destek gösterisi düzenlendi.

Ellerinde İran bayrakları taşıyan ve çeşitli dövizler açan göstericiler, attıkları sloganlarla İran’a yönelik uluslararası baskılara karşı çıkarken, bölgedeki gerginliklere dikkat çekti.

Kaynak: AA