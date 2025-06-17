21 Ülkeden İsrail'e Ortak Çağrı! Aralarında Türkiye de Var

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Aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan’ın da bulunduğu 21 ülke, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarını sert bir dille kınayan ortak bir bildiri yayımladı. Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty’nin öncülüğünde ve bölge ülkeleriyle yapılan istişareler sonucunda hazırlanan bildiriyi, Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Bahreyn, Brunei, Çad, Gambiya, Cezayir, Komorlar, Cibuti, Suudi Arabistan, Sudan, Somali, Irak, Umman, Katar, Kuveyt, Libya, Mısır ve Moritanya imzaladı. Bildiride, saldırıların uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı olduğu belirtilerek, taraflara “derhal gerilimi düşürme ve ateşkes” çağrısı yapıldı.

Ortak açıklamada, askeri eylemlerin çözüm olmadığına dikkat çekilirken, İran medyasında yer alan bilgilere göre nükleer tesislerin korunması gerektiği vurgulandı. Bildiride, “seçici olmaksızın” nükleer silahlardan arındırılmış bir Orta Doğu hedefi de dile getirildi. İsrail’in İran topraklarına yönelik saldırılarının, “komşuluk ilkeleri, egemenliğe saygı ve toprak bütünlüğü” gibi uluslararası normlara aykırı olduğu ifade edildi.

Ayrıca, mevcut tırmanmanın bölgesel güvenlik ve istikrar için ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı. 17 Haziran 2025 tarihinde yayımlanan bildiri, bölgedeki gerilimin azaltılması ve diplomatik çözüm yollarının önceliklendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: ANKA