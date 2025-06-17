Rusya’dan ‘İstanbul Barış Müzakereleri’ Açıklaması

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar başta olmak üzere gündeme ilişkin konuştu.

Peskov, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran lideri Ali Hamaney'i hedef almanın çatışmayı tırmandırmayacağı, aksine sonlandıracağı yönündeki açıklamasını değerlendirerek, bu sözleri not ettiklerini belirtti. Peskov, durumun kaygı verici olduğunu vurgulayarak, “Şu anda gerilim hızla artıyor. Belirsizlik seviyesi en yüksek noktada. Bu koşullarda, tarafları barışçıl, siyasi ve diplomatik bir çözüme yönelmek için maksimum itidal göstermeye davet ediyoruz” dedi.

'İSRAİL'İN İSTEKSİZ OLDUĞUNU GÖZLEMLİYORUZ'

İsrail ile İran arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını ifade eden Peskov, “İsrail'in arabuluculuk desteğine başvurma veya genel olarak barışçıl bir çözüm yolunda ilerlemeye isteksiz olduğunu gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı. Peskov, İran'daki Rus vatandaşlarının Azerbaycan sınır kapısı üzerinden tahliyesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

'İSTANBUL BARIŞ GÖRÜŞMELERİ' AÇIKLAMASI

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen müzakerelerde varılan anlaşmaların uygulanma sürecine değinen Peskov, “Rusya, İstanbul'da verdiği tüm taahhütleri yerine getirdi" dedi. Peskov, Ukrayna ile yeni bir müzakere turu konusunda henüz mutabakata varılmadığını, ancak bunun en kısa sürede netleşeceğini ifade etti.

'TRUMP'IN GÖRÜŞLERİNE KATILIYORUZ'

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın G8 formatından çıkarılmasının hata olduğu yönündeki değerlendirmesine ilişkin ise “Trump'ın görüşlerine katılıyoruz. G7 ülkelerinin küresel ekonomideki payının azalması ve bu ülkelerdeki eğilimler göz önüne alındığında, G7 formatı bizim için anlamını yitirdi. G20'nin yanında G7, yeterince işlevsel olmayan bir platform" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA