Adana'da 16 Yaşındaki Yeğenini Diri Diri Yakmıştı: Dehşet Saniye Saniye Kamerada

Adana'da cezaevinden çıkan babasını görmeye giden Deniz K. (16), amcası tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verilmişti. Dehşet anlarına ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Vahşetin faili tutuklanırken Deniz K.'nın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

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Adana'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Miras anlaşmazlığı yüzünden uzun yıllardır ağabeyiyle husumetli olan amca O.K. (52), arife günü cezaevinden çıkan babasının yanına gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki yeğeni Deniz K.'nin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

Genç futbolcu adayının tüm hayalleri, bu korkunç saldırıyla adeta küle döndü. Gözaltına alınan cani amca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Deniz K.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Adana'da 16 Yaşındaki Yeğenini Diri Diri Yakmıştı: Dehşet Saniye Saniye Kamerada - Resim : 1

SAHTE İHBAR YAPTI

Olayın ardından şoke eden bir gelişme yaşandı. Cani amca O.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, "Ağabeyim oğlunu yaktı" şeklinde ihbarda bulundu. Ancak bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri genci hastaneye kaldırırken, polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntüler, dehşet verici gerçeği gözler önüne serdi. Deniz K.'yi yakan kişinin, ihbarı yapan amca O.K. olduğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, olayın vahametini bir kez daha kanıtladı. Görüntülerde, amcanın elinde bir şişeyle hızla gelerek yanıcı maddeyi yeğeninin üzerine döktüğü, ardından ateşe verdiği ve Deniz K.'nin alevler içinde koşmaya başladığı anlar saniye saniye yer aldı.

Adana’da Korkunç ‘Amca’ Dehşeti! 16 Yaşındaki Yeğenini Yaktı, O da Yetmedi Suçu Ağabeyinin Üstüne AttıAdana’da Korkunç ‘Amca’ Dehşeti! 16 Yaşındaki Yeğenini Yaktı, O da Yetmedi Suçu Ağabeyinin Üstüne AttıGüncel

Kaynak: İHA

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