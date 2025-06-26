Kütahya Simav'da Yine Deprem

Kandilli Rasathanesi, Kütahya Simav'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte depreme ilişkin ilk bilgiler...

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Kütahya Simav'da Yine Deprem
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Kütahya Yemişli-Simav’da bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi’nin depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgilere göre depremin büyüklüğünün 3.3 olduğu belirtildi.

Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli'nin depreme ilişkin paylaşımı şöyle:

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Kaynak: Haber Merkezi

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