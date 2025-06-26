Kütahya Simav'da Yine Deprem
Kandilli Rasathanesi, Kütahya Simav'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte depreme ilişkin ilk bilgiler...
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Kütahya Yemişli-Simav’da bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi’nin depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgilere göre depremin büyüklüğünün 3.3 olduğu belirtildi.
Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli'nin depreme ilişkin paylaşımı şöyle:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 26, 2025
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/tRi2mvahAk
26.06.2025, 11:02:27 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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Kaynak: Haber Merkezi
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