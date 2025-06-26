Tadı Leziz Ama Zehir Saçıyor! Hemen Harekete Geçtiler

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Türkiye’den Avrupa’ya gönderilen ve geri çevrilen ürünlerin arasına bir yenisi daha eklendi. Hollanda, Türkiye’den aldığı fındıklı ballar için harekete geçti.

Gıda güvenliği dünyanın en önemli sorunları arasında yer alırken, ülkeler bu sorunun önüne geçmek için çek çok adım atıyor. Avrupa Komisyonu da Avrupa’da yaşayan insanların güvenliğini sağlamak için atılan adımları Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) duyuruyor.

Türkiye’den Avrupa ülkelerine gönderilen pek çok ürün de zaman zaman bu listede kendisine yer bulurken, bu kez Hollanda’ya gönderilen fındıklı bal bu durumdan nasibini aldı.

İthalatçı şirketin kontrollerinde, Türkiye’den alınan fındıklı balda aflatoksin B1 tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu durumun risk potansiyeli taşıdığı kaydedilirken hem göndericiye hem de alıcılara bilgi verildi.

AFLATOKSİNİN ZARARLARI NEDİR?

Aflatoksinlerin en önemli etkilerinden biri karaciğer kanseri ile ilişkilendirilmesi. Uzun süreli aflatoksin maruziyeti, karaciğerin hasar görmesine, siroz gelişmesine ve kansere yol açabiliyor. Ayrıca, bağışıklık sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yapabiliyor, büyümeyi engelleyebiliyor ve genetik hasara yol açabiliyor.​