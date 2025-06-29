Gazi Koşusu Heyecanı Bugün Yaşanacak! Dev Ödül

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Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adına 99 yıldır aralıksız yapılan Gazi Koşusu’nun heyecanı bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yaşanacak. Yarışın startı 17.15’te At yarışlarında en büyük kupa sahibini bulacak.

Ülkemizin en büyük at yarışı organizasyonu olan ve ilk olarak 1927 yılında Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu’nun 99’uncusuna üç yaşlı safkan İngiliz atlarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkan katılacak. Yarış için şu ana kadar 22'si asıl 4'ü yedek olmak üzere 26 safkan kayıt yaptırdı.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 30 MİLYON LİRA

Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 30 milyon lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 12 milyon lira, üçüncüye 6 milyon lira, dördüncüye 3 milyon lira, beşinciye de 1 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 52 milyon 500 bin lira olacak.

İLK KAZANAN: NERİMAN

İlk Gazi Koşusu 10 Haziran 1927’de yapılırken, birincilik ödülü ise 2 bin liraydı. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü'nün "Olgo", Celal Bayar'ın ise "Cap Gris Nez" isimli safkanları kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

EN İYİ DERECE: BOLD PİLOT

Gazi Koşusu tarihinde ise en iyi derece Bold Pilot isimi safkanda bulunuyor. 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derecesiyle koşuyu kazanırken Gazi Koşusu'nun da en hızlı safkanı oldu.

EN FAZLA KAZANAN JOKEY: MÜMİN ÇILGIN

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.

Mümin Çılgın; "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.

ÜST ÜSTE 7 KEZ KAZANAN İSİM AHMET ÇELİK

Jokey Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92'nci Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırada bitirdi.

Tecrübeli jokey, 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu ise "Burgas" isimli safkanla kazanarak, üst üste 7 kez birincilik sevinci yaşadı.

Unutulmaz jokey Ekrem Kurt; 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanmıştı.

Kaynak: AA