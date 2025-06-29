Dev Maç Bir Anda Tatil Edildi, Kerem ve Orkun da Sahadaydı

Milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica Chelsea ile karşılaşırken, hakem maçı bir anda tatil etti. Oyuncular apar topar soyunma odasına gitti.

Dev Maç Bir Anda Tatil Edildi, Kerem ve Orkun da Sahadaydı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’de devam eden FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Benfica-Chelsea karşılaşması hakeme gelen haberle yarıda kaldı. 85 dakikası oynanan karşılaşmada hakem Slavko Vincic yapılan uyarı sonrası maçı bir anda tatil etti.

Milli futbolcu Orkun Kökçü karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, bir diğer milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ise mücadeleye 46. dakikada dahil oldu.

Dev Maç Bir Anda Tatil Edildi, Kerem ve Orkun da Sahadaydı - Resim : 1

Charlotte’taki Bank of America Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona ererken, Chelsea Reece James ile skoru 1-0’a getirdi.

Müsabakanın 86. dakikasında hakem Vincic, fırtına uyarısı ve yıldırım nedeniyle maçı durdurdu ve iki takımın oyuncularını soyunma odasına gönderdi. Charlotte'te oynanan karşılaşmada yapılan anons sonrası tribünler de kısa sürede boşaltılırken, maçın tatil edildiği belirtildi.

Dev Maç Bir Anda Tatil Edildi, Kerem ve Orkun da Sahadaydı - Resim : 2
Karşılaşmanın kalan bölümü FIFA tarafından açıklanacak bir tarihte oynanacak ve çeyrek finale yükselen taraf netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Benfica Kerem Aktürkoğlu
Filenin Efeleri'nden 3-0'lık Net Zafer Filenin Efeleri'nden Zafer
Milli Kürekçi Serra İddialı Milli Kürekçi Serra İddialı
28 Haziran 2025 Burç Yorumları: Duygularla Mantığın Savaşı Başlıyor 28 Haziran 2025 Burç Yorumları: Duygularla Mantığın Savaşı Başlıyor
Plajlarda Yasak Resmen Başladı! Bunu Yapan Yandı Cezası Büyük Plajlarda Yasak Resmen Başladı! Bunu Yapan Yandı Cezası Büyük
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı! On Binlerce Aracını Geri Çağırıyor Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı!
Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı
Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat
Sahnede Aniden Fenalaşmıştı... İlk Açıklama Geldi! Sevcan Orhan'a Ne Oldu? Sahnede Aniden Fenalaşmıştı... İlk Açıklama Geldi! Sevcan Orhan'a Ne Oldu?
Hülya Avşar'dan Gündem Olan Tatil Pozu: İşte O Fotoğraf Hülya Avşar'dan Gündem Olan Tatil Pozu