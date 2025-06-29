Dev Maç Bir Anda Tatil Edildi, Kerem ve Orkun da Sahadaydı

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ABD’de devam eden FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Benfica-Chelsea karşılaşması hakeme gelen haberle yarıda kaldı. 85 dakikası oynanan karşılaşmada hakem Slavko Vincic yapılan uyarı sonrası maçı bir anda tatil etti.

Milli futbolcu Orkun Kökçü karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, bir diğer milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ise mücadeleye 46. dakikada dahil oldu.

Charlotte’taki Bank of America Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona ererken, Chelsea Reece James ile skoru 1-0’a getirdi.

Müsabakanın 86. dakikasında hakem Vincic, fırtına uyarısı ve yıldırım nedeniyle maçı durdurdu ve iki takımın oyuncularını soyunma odasına gönderdi. Charlotte'te oynanan karşılaşmada yapılan anons sonrası tribünler de kısa sürede boşaltılırken, maçın tatil edildiği belirtildi.



Karşılaşmanın kalan bölümü FIFA tarafından açıklanacak bir tarihte oynanacak ve çeyrek finale yükselen taraf netlik kazanacak.

Kaynak: İHA