Beşiktaş'ı Çıldırttılar! Osayi'nin Babasının Talepleri Ortaya Çıktı

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Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamamasının ardından Beşiktaş ile anlaşma sağlayan Bright Osayi-Samuel siyah-beyazlı ekibi çıldırttı. Oyuncu için ayarlanan uçak bileti de menajerliğini yapan babasının istekleri tarafından iptal edildi.

Transferde işler tersine dönerken, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı görüşmelerin durduğunu açıkladı.

1.7 milyon eurodan 3 yıllık anlaşma sağlanan Osayi-Samuel’in babası, sözleşmenin 4 yıla çıkarılmasını ve ek ücret talebinde bulundu.

Osayi cephesinin 2.5 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi