Beşiktaş'ı Çıldırttılar! Osayi'nin Babasının Talepleri Ortaya Çıktı
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı ancak ekstra talepler yüzünden vazgeçtiği Osayi-Samuel'in babasının talepleri ortaya çıktı.
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Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamamasının ardından Beşiktaş ile anlaşma sağlayan Bright Osayi-Samuel siyah-beyazlı ekibi çıldırttı. Oyuncu için ayarlanan uçak bileti de menajerliğini yapan babasının istekleri tarafından iptal edildi.
Transferde işler tersine dönerken, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı görüşmelerin durduğunu açıkladı.
1.7 milyon eurodan 3 yıllık anlaşma sağlanan Osayi-Samuel’in babası, sözleşmenin 4 yıla çıkarılmasını ve ek ücret talebinde bulundu.
Osayi cephesinin 2.5 milyon euro talep ettiği kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi