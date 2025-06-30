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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella’nın imza töreninde söylediği ve tepki çeken sözleri nedeniyle özür diledi.

Açıklamalarında milli takımı öve öve bitiremeyen Hacıosmanoğlu, Tarihin en yetenekli kadrosuna sahibiz. Bununla birlikte tarihin en ahlaklı, en nezih kadrosu. Hocamla beraber başarıya ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Hacıosmanoğlu’nun açıklamasındaki ‘en ahlaklı’ sözleri eski futbolcuların tepkisini çekti.

Bu sözlerinin ardından eski futbolculardan gelen mesajları anlatan Hacıosmanoğlu, özür diledi. Hacıosmanoğlu, “Eski futbolcularımız 'En ahlaklı kadro' sözümden rahatsız olmuş sanırım, 'Ahlaksız mıyız?' diye tepki göstermişler. Öyle bir düşünce kalbimde yok, beni tanıyanlar bilir. Dil sürçmesi olduysa, eski futbolcularımızdan özür dilerim” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi