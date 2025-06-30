A Milli Takım'da Montella ile İmzalar Atıldı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. İtalyan teknik direktör için bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir imza töreni düzenlendi. Törene Montella'nın yanında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

'BİZİM GİBİ TÜRK OLMUŞ'

Törende konuşan Hacıosmanoğlu, Montella ile önemli başarılara imza atacaklarına inandıklarını söyledi. Montella'nın Türkiye'yi benimsediğini belirten Hacıosmanoğlu, "Hocamız bizden önce de Milli Takım'ın başındaydı. Biz geldikten sonra da aynı şekilde devam ediyoruz. Kendisi İtalyan ama bazen konuşuyoruz, bizim gibi Türk olmuş, benimsemiş. ABD maçında kızı arkadaşlarıyla okuduğu okulda maçı izlemiş, arkadaşlarına Türkiye forması giydirmiş. Maçtan sonraki sevinci bizim Trabzon'daki Mehmet'in kızı gibiydi. Aynı şekilde sevindiler. Bu gösteriyor ki Montella'yı yakında Türk vatandaşı yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

'PEYGAMBERLERİN BİLE KUSURLARI VARDI'

Montella ile çok iyi bir ilişkilerinin bulunduğunu söyleyen TFF Başkanı, milli takım forması giyen oyunculardan da övgüyle bahsederek şöyle konuştu:

"Her konuda anlaşabiliyoruz, bazen hocamız eleştiri alıyor kamuoyu tarafından. Peygamberlerin bile kusurları vardı, kusursuz insan yok. Önemli olan gelişime açık olmak. Hocamız tecrübesine rağmen gelişime ve yeniliklere açık. Öğrenmenin yaşı yok tabi. Haksız eleştirilere karşı bunları söylüyorum. Bazen forvetsiz oynuyor diye eleştiriyorlar, 'benim boyum uzun oynatabilirsin' diyorum. Tarihin en yetenekli kadrosu ama daha çok önemsediğimiz konu tarihin en ahlaklı kadrosu diyebilirim. İnanıyoruz ki hocamla beraber önümüzde çok önemli maçlar var.

'ORGANİZE OLUP BAŞARACAĞIZ'

ABD'de provasını yaptık, o havayı teneffüs etsin çocuklar istedik. 2026 Dünya Kupası'na hocamızın, oyuncu kardeşlerimin çabası, yönetimin katkıları siz basın mensuplarının bu konuya destek olmasını özellikle rica ediyorum. Bu tek ayaklı değil tüm ayaklarla organize olup başarıya ulaşacağız. 2002'den beri dünya kupasına kavuşamıyoruz. İnşallah 2026'da ABD'de olur, olmakla da kalmayız orada Türk Milli Takımı'nı benimseyen Müslüman alemini sevindirecek sonuçları alırız. Hocamıza genç arkadaşlarımızla beraber bu serüvende üstün başarılar diliyorum."

MONTELLA: KAFAMIZ DÜNYA KUPASI'NDA

Teknik direktör Montella ise, tüm konsantrasyonlarının Dünya Kupası'na katılmak olduğunu belirtti. Her seferinde en iyisini yapmayı amaçladıklarını aktaran Montella, şu ifadeleri kullandı:

"2 seneden az bir süredir buradayız ve bu sürede benim bildiğim kadarıyla 689 maçı statlardan izledik. Ekibimle bu çalışmaları yürütmek bir çok ilke imza atmamızı sağladı, bu fırsatları bize sundular. 16 sene sonra Avrupa Şampiyonası'na gittik, orada gruptan lider olarak çıktık ilk defa. 72 sene sonra Almanya'ya karşı kendi topraklarında kazandık. Herkesin sarf ettiği çabayla bunları başarabildik. Kafamız tamamen Dünya Kupası Elemelerinde. En zorlu gruplardan birindeyiz. Her seferinde en iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. İspanya çok güçlü bir takım. Gürcistan, Portekiz'i yendi. Bulgaristan keza o şekilde sürekli en iyisini hedefliyor. Tüm konsantrasyonumuz elemelerde. En iyi performansı vererek istediğimiz büyük hayallere ulaşmayı amaçlıyoruz."

'BABAMIN DOĞUM GÜNÜYDÜ'

Anlaşmadan ötürü çok mutlu olduğunu dile getiren Montella, "Çok duygulandım. Böyle bir anlaşma sağladığımız için mutlu ve gururluyum. 21 Eylül'de bu göreve geldiğim günden beri özel bir tarihte başladığımı düşündüm. Vefat eden babamın doğum günüydü. O yüzden her seferinde çok anlamlı bir günde göreve geldiğimi düşündüm. Teşekkürlerimi sunarak başlamak isterim başkan ve yönetim kuruluna özellikle" dedi.

'TÜRK VATANDAŞLIĞINI ÇOK İSTERİM'

Türk vatandaşlığı konusuna da değinen Montella sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk vatandaşlığını tabi çok isterim ama Türkçe öğrenmem gerektiğini biliyorum. Yanımda olduğum da Türkçe konuşurken dikkatli olun çünkü anlamaya başladım. Birkaç teklif oldu ama bu benim için çok önemli değildi. Doğru çalışma yürüttüğünüz bir yerde başka teklifler olsa da sizi çok fazla etkilemez hatta düşündürmez bile. Ben mutlu olduğum yerde olmayı tercih ediyorum. Geçmişte bu konuda hatam vardı birkaç tane. Gelişimin ve mutluluğun olduğu yerlerde olmayı tercih ediyorum. Yardımcı antrenör konusunda birkaç profili değerlendiriyoruz. Burada dürüstlük ve aile ortamına katkıda bulunması gereken biri olması gerektiğini düşünüyoruz. Şu an değerlendirmedeyiz."

Kaynak: AA