Dursun Özbek Yürekleri Ağza Getirdi, Operasyon Nasıl Geçti? Sağlık Durumuna İlişkin İlk Açıklama Geldi

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Ocak ayında bağırsaklarındaki rahatsızlanan ve bir operasyon geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek yeni bir operasyon daha geçirdi. Özbek’in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada durumunun iyi olduğu belirtildi.

'SAĞLIK DURUMU İYİ'

Özbek’in son sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirmiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup ameliyat sonrası bakım süreci devam etmektedir. Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kaynak: DHA