Dursun Özbek Yürekleri Ağza Getirdi, Operasyon Nasıl Geçti? Sağlık Durumuna İlişkin İlk Açıklama Geldi
Bağırsak rahatsızlığı uzun süredir devam eden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek operasyon geçirdi. Özbek’in sağlık durumunun iyi olduğu ve ameliyat sonrası bakım sürecinin devam ettiği açıklandı.
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Ocak ayında bağırsaklarındaki rahatsızlanan ve bir operasyon geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek yeni bir operasyon daha geçirdi. Özbek’in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada durumunun iyi olduğu belirtildi.
'SAĞLIK DURUMU İYİ'
Özbek’in son sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirmiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup ameliyat sonrası bakım süreci devam etmektedir. Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Kaynak: DHA
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