Spor Camiasını Yasa Boğmuştu... Sabri Ugan'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden 62 yaşındaki ünlü spor spikeri Sabri Ugan’ın cenaze programı belli oldu. Ugan'ın ölmeden önce vasiyetini kardeşine söylediği öğrenildi.

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Spor Camiasını Yasa Boğmuştu... Sabri Ugan'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı
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Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü açıklayan 62 yaşındaki ünlü spor spikeri Sabri Ugan, dün öğlen saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BABASININ ÜSTÜNE GÖMÜLMEK İSTEDİ

Sabri Ugan’ın vefatından önce kardeşi Raif Ugan’a vasiyetini söylediği ortaya çıktı. Ugan’ın vasiyetinde cenaze namazının Adapazarı Orhan Camii’nde kılınmasını istediği ve babasının üstüne gömülmek istediği belirtildi.

Spor Camiasını Yasa Boğmuştu... Sabri Ugan'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı - Resim : 1

Pankreas kanseri sebebiyle hayatını kaybeden Sabri Ugan için 1 Temmuz Salı günü saat 10.30'da Levent Spor Yazarları Derneği'nde yapılacak anma töreninin ardından cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Sakarya'ya götürülecek.

Sabri Ugan’ın cenazesi, Adapazarı’nda bulunan Orhan Camii'nde ikindi namazının ardından ikindi namazının ardından cenaze namazından sonra Emirdağ Mezarlığı'nda aile mezarlığına defnedilecek.

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Kaynak: DHA

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Cenaze spor
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