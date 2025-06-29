Türk Sporunun Acı Günü: Efsane Spiker Sabri Ugan Hayatını Kaybetti

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Türk sporunun efsanevi spikerlerinden 62 yaşındaki Sabri Ugan, 17 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanser teşhisi nedeniyle tedavi gördüğünü duyurmuştu.

Sabri Ugan, hastalığın ilerlemesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Beyin damarlarında oluşan tıkanıklık sonucu entübe edilen Sabri Ugan, tedavi gördüğü Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri ile futbol camiasından birçok isim, Ugan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı paylaştı.

SABRİ UGAN KİMDİR?

24 Mayıs 1963 yılında Sakarya’da doğan Sabri Ugan, uzun yıllar memleketi Sakarya’da yaşamış olan bir sunucudur. 1985'te Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu. Gazetede çalışırken, Sakaryaspor’un maçını anlatarak spikerliğe başladı. Başarılı anlatımları sonucu Kanal 6, onu editör olarak 1994'te transfer etti. Oradan Star TV'ye geçti. Burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı. Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi