Trafik Polislerinin Minibüs İttiği Anlar Kamerada

Olay, Elazığ Caddesi Öğretmenevi Kavşağı’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Yol kontrolü yapan trafik polisleri, arızalanan bir minibüsün trafiği aksatmaması için devreye girdi.

Direksiyon başındaki sürücüye yardımcı olan polisler, minibüsü iterek güvenli bir noktaya ulaştırdı. O anlar, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA