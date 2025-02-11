Trafik Polislerinin Minibüs İttiği Anlar Kamerada
Diyarbakır’da iki trafik polisinin arıza yapan minibüsü iterek yol kenarına çektiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Elazığ Caddesi Öğretmenevi Kavşağı’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Yol kontrolü yapan trafik polisleri, arızalanan bir minibüsün trafiği aksatmaması için devreye girdi.
Direksiyon başındaki sürücüye yardımcı olan polisler, minibüsü iterek güvenli bir noktaya ulaştırdı. O anlar, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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