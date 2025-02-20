5 Yaşındaki Çocuğun Karnından Çıktı: Doktorlar Şoke Oldu

Bitlis’in Güroymak ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle aylarca hastane hastane dolaşan 5 yaşındaki çocuğun sırrı, Tatvan Devlet Hastanesi’nde çekilen röntgenle ortaya çıktı. Doktorlar, çocuğun mesane duvarında metal bir cisim tespit etti. Ancak asıl şaşırtıcı olan, bunun 9 ay önce yutulan bir toplu iğne olmasıydı...

Yapılan incelemelerde, 3 santimetrelik toplu iğnenin mesane duvarına saplandığı ve burada kaldığı anlaşıldı. Doktorlar, durumun ciddi olması nedeniyle vakit kaybetmeden ameliyat kararı aldı.

Tatvan Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tahsin Onat Kamçı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla, toplu iğne çocuğun vücudundan çıkarıldı. Birkaç gün gözlem altında tutulan çocuk, taburcu edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Kamçı, kesici ve delici cisimlerin çocuklar için büyük risk taşıdığını vurgulayarak aileleri şöyle uyardı:

"Çıkardığımız iğne, 3 santimetre uzunluğundaydı ve ciddi komplikasyonlara yol açabilirdi. Çocukların bu tür tehlikeli cisimlere ulaşmasını engellemek hayati önem taşıyor. Küçük bir ihmal, büyük bir felakete dönüşebilir."

Kaynak: DHA