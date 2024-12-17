Ameliyata Giren Doktor Dondu Kaldı! Karın Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Gitti, Midesinden Çıktı! Tam 1 Kilo…

Mersin’de karın ağrısı şikayetiyle hastanelik olan zihinsel engelli kadının midesinden çıkanlar doktorları ve hemşireleri hayrete düşürdü. 52 yaşındaki kadının midesinden 1 kilo çivi, inşaat demiri çıktı.

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Ameliyata Giren Doktor Dondu Kaldı! Karın Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Gitti, Midesinden Çıktı! Tam 1 Kilo…

Mersin’in Erdemli ilçesinde 52 yaşındaki zihinsel engelli A.K., karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastaya yapılan tetkik sonucunda kadının midesinde çok sayıda metal cisim olduğu tespit edildi.

52 yaşındaki kadın acilen ameliyata alındı. Zihinsel engelli A.K.’nın midesinden yaklaşık 1 kilo ağırlığında çivi, inşaat demiri, kolye, toka gibi çok sayıda metal cisim çıkarıldı.

Ameliyata Giren Doktor Dondu Kaldı! Karın Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Gitti, Midesinden Çıktı! Tam 1 Kilo… - Resim : 1

DURUMU İYİ, AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

Genel cerrahi uzmanı Dr. Can Terzier, hastanın ameliyatının başarılı geçtiğini, sağlık durumunun stabil seyrettiğini, tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Dr. Terzier, zihinsel engeli bulunan hastaların asla yalnız bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek uyardı.

Ameliyata Giren Doktor Dondu Kaldı! Karın Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Gitti, Midesinden Çıktı! Tam 1 Kilo… - Resim : 2

Kaynak: DHA

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