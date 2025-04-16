Benzine Zam Yolda: Pompaya Yansıyacak! İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları
Akaryakıtta tabela yeniden değişecek. Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geliyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol ve döviz kurundaki ani dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzin için de yeni zam yolda.
Benzine perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 94 kuruş zam bekleniyor. Zam pompaya yansıyacak. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Benzinin litresi 12 Nisan'da da 82 kuruş artmıştı.
İşte 16 Nisan 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA
Benzin litre fiyatı: 44.18 TL
Motorin litre fiyatı: 44.31 TL
LPG litre fiyatı: 27.39 TL
İSTANBUL ANADOLU
Benzin litre fiyatı: 44.03 TL
Motorin litre fiyatı: 44.19 TL
LPG litre fiyatı: 26.79 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 44.75 TL
Motorin litre fiyatı: 45.06 TL
LPG litre fiyatı: 27.29 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 45.12 TL
Motorin litre fiyatı: 45.40 TL
LPG litre fiyatı: 27.24 TL
Kaynak: Haber Merkezi