Benzine Zam Yolda: Pompaya Yansıyacak! İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıtta tabela yeniden değişecek. Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geliyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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Benzine Zam Yolda: Pompaya Yansıyacak! İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki ani dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzin için de yeni zam yolda.

Benzine perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 94 kuruş zam bekleniyor. Zam pompaya yansıyacak. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzinin litresi 12 Nisan'da da 82 kuruş artmıştı.

Benzine Zam Yolda: Pompaya Yansıyacak! İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları - Resim : 1

İşte 16 Nisan 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA

Benzin litre fiyatı: 44.18 TL

Motorin litre fiyatı: 44.31 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

İSTANBUL ANADOLU

Benzin litre fiyatı: 44.03 TL

Motorin litre fiyatı: 44.19 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

Benzine Zam Yolda: Pompaya Yansıyacak! İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları - Resim : 2

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 44.75 TL

Motorin litre fiyatı: 45.06 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 45.12 TL

Motorin litre fiyatı: 45.40 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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