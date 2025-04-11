Benzine Bir İndirim Daha Geldi: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden sürücülere sevindirici haber geldi. Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle benzine bir indirim daha yapıldı. Motorin grubunda ise şimdilik herhangi bir yeni zam söz konusu değil.

Benzinin litre fiyatına 1 lira 35 kuruş indirim yansıtıldı. Benzine dün de 2 lira 18 kuruş civarında indirim gelmişti. Toplam indirim yaklaşık 3 lira 53 kuruş oldu.

İşte 11 Nisan 2025 Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa

Benzin litre fiyatı: 43.27 TL

Motorin litre fiyatı: 44.26 TL

İstanbul Anadolu

Benzin litre fiyatı: 43.22 TL

Motorin litre fiyatı: 44.19 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 43.84 TL

Motorin litre fiyatı: 45.01 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 44.21 TL

Motorin litre fiyatı: 45.37 TL

Kaynak: Haber Merkezi