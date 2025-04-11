Benzine Bir İndirim Daha Geldi: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları
Araç sahipleri, önümüzdeki günlerde yeni indirim veya zam haberlerini yakından takip etmeyi sürdürüyor. Peki, 11 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden sürücülere sevindirici haber geldi. Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle benzine bir indirim daha yapıldı. Motorin grubunda ise şimdilik herhangi bir yeni zam söz konusu değil.
Benzinin litre fiyatına 1 lira 35 kuruş indirim yansıtıldı. Benzine dün de 2 lira 18 kuruş civarında indirim gelmişti. Toplam indirim yaklaşık 3 lira 53 kuruş oldu.
İşte 11 Nisan 2025 Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa
Benzin litre fiyatı: 43.27 TL
Motorin litre fiyatı: 44.26 TL
İstanbul Anadolu
Benzin litre fiyatı: 43.22 TL
Motorin litre fiyatı: 44.19 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 43.84 TL
Motorin litre fiyatı: 45.01 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 44.21 TL
Motorin litre fiyatı: 45.37 TL
Kaynak: Haber Merkezi