Petrol Dibi Gördü, Benzin ve Motorine Büyük İndirim Geliyor
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Trump'ın açıkladığı tarifenin ardından petrol fiyatları sert düştü. Benzin ve motorin fiyatlarında bu hafta 1,5 lirayı aşan bir indirim bekleniyor.
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişiklikler ve artan vergi yükleri, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı vergi tarifesiyle petrol 4 yılın dibini gördü. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından, sektör kaynakları benzin ve motorin fiyatlarında 1,5 TL'yi aşan bir indirimin bu hafta gerçekleşmesini bekliyor. Bu düşüşlerin devam etmesi halinde, akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü bir eğilim yaşanması öngörülüyor.
7 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 46,72 TL
Motorin litre fiyatı: 46,83 TL
LPG litre fiyatı: 28,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 46,57 TL
Motorin litre fiyatı: 46,71 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 47,27 TL
Motorin litre fiyatı: 47,57 TL
LPG litre fiyatı: 28,09 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 47,64 TL
Motorin litre fiyatı: 47,93 TL
LPG litre fiyatı: 28,04 TL
Kaynak: Haber Merkezi