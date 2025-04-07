Petrol Dibi Gördü, Benzin ve Motorine Büyük İndirim Geliyor

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişiklikler ve artan vergi yükleri, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı vergi tarifesiyle petrol 4 yılın dibini gördü. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından, sektör kaynakları benzin ve motorin fiyatlarında 1,5 TL'yi aşan bir indirimin bu hafta gerçekleşmesini bekliyor. Bu düşüşlerin devam etmesi halinde, akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü bir eğilim yaşanması öngörülüyor.

7 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 46,72 TL

Motorin litre fiyatı: 46,83 TL

LPG litre fiyatı: 28,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 46,57 TL

Motorin litre fiyatı: 46,71 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 47,27 TL

Motorin litre fiyatı: 47,57 TL

LPG litre fiyatı: 28,09 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 47,64 TL

Motorin litre fiyatı: 47,93 TL

LPG litre fiyatı: 28,04 TL

Kaynak: Haber Merkezi