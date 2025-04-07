Altında Yükseliş Sürüyor: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?
Altında yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Gram altın güne 3 bin 714 TL'den başladı, çeyrek altın ise 6 bin 300'ü aştı.
7 Nisan 2025 itibarıyla küresel piyasalarda ons altın fiyatı 2972 dolara kadar gerileyerek 13 Mart sonrası en düşük seviyeyi gördü. Ancak, ardından gelen tepki alımları ile ons altın fiyatı tekrar 3 bin doların üzerine çıktı. Ons altın saat 09.00 itibarıyla 3041 dolara yükseldi.
ALTIN YÜKSELİYOR
İç piyasada ise altın fiyatları yüksek seyretmeye devam ediyor. Güncel altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın satış fiyatı: 3.714,57 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 6.301,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 12.580,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 25.002,19 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 25.063,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 62.697,21 TL
Ons altın satış fiyatı: 3.041,33 dolar
Kaynak: Haber Merkezi