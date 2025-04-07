Altında Yükseliş Sürüyor: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

7 Nisan 2025 itibarıyla küresel piyasalarda ons altın fiyatı 2972 dolara kadar gerileyerek 13 Mart sonrası en düşük seviyeyi gördü. Ancak, ardından gelen tepki alımları ile ons altın fiyatı tekrar 3 bin doların üzerine çıktı. Ons altın saat 09.00 itibarıyla 3041 dolara yükseldi.

ALTIN YÜKSELİYOR

İç piyasada ise altın fiyatları yüksek seyretmeye devam ediyor. Güncel altın satış fiyatları şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 3.714,57 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 6.301,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 12.580,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 25.002,19 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 25.063,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 62.697,21 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.041,33 dolar

Kaynak: Haber Merkezi