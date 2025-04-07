Ticaret Bakanlığı Açıkladı: Limon İhracatı Durduruldu

Ticaret Bakanlığı, ülkemizdeki soğuk hava ve don olayları nedeniyle, limon ürünündeki arz güvenliğini sağlamak amacıyla, 8 Nisan 2025'ten itibaren limon ihracatını geçici olarak durdurdu.

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Ticaret Bakanlığı Açıkladı: Limon İhracatı Durduruldu

Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde son dönemde yaşanan soğuk hava ve don vakalarının ardından, limon ürünündeki arz ve talep dengesinin korunması amacıyla önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren limon ihracatının geçici olarak durdurulacağını duyurdu.

Açıklamada, gıda arz güvenliğinin sağlanması için tarımsal ürünlerin ve gıda maddelerinin arz ve talep dengelerinin sürekli takip edildiği vurgulandı. Özellikle yerli üretimin korunması, fiyat artışlarının engellenmesi ve spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçilmesi için Ticaret Bakanlığı'nın dış ticaret politikası araçlarının kullanıldığı belirtildi. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon içinde alınan yeni karar doğrultusunda, limon ihracatının durdurulması gerektiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı Açıkladı: Limon İhracatı Durduruldu - Resim : 1

Adana, Mersin ve Hatay illerinde yaşanan don olaylarının ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan ortak değerlendirmeler sonucu, bu tedbirin alınmasının önemli olduğu ifade edilerek, piyasa şartlarının yakın takibe alınacağı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, önümüzdeki dönemde, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği içinde gıda arz güvenliğini ve halkın gıdaya ulaşımını kolaylaştırmak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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