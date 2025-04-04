Bakan Bolat Açıkladı! Tarihin En Yüksek İkinci Mart Ayı İhracatı, Son 22 Ayın 13'ünde Aylık Rekor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mart ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, tarihin en yüksek 2. Mart ayı ihracat rakamı elde edildiğini açıkladı. İhracat mart ayında yüzde 3,2 oranında arttı.

Mart ayına ait ihracat rakamı 23,4 milyar dolar olarak açıklandı. Mart ayına ilişkin rakamları açıklayan Bakan Bolat, mart ayında aylık ihracatlarda cumhuriyet tarihinin en yüksek 5. ihracatı olduğunu da vurguladı.

Dış ticaret açığının 7,3 milyar dolar olduğunu açıklayan Bakan Bolat, dış ticaret açığında da düşüş gözlendiğini ifade etti.

Bakan Bolat'ın açıklamasında öne çıkan rakamlar şöyle:

Aylık ihracatlarda cumhuriyet tarihinin en yüksek 5. ihracatı.

Mart ayıyla birlikte son 22 ayın 13'ünde aylık ihracat rekoru kırılmış oldu.

Yıllıklandırılmış yani son 12 ayda mal ihracatında 263,4 milyar dolar mal ihracatı yapıldı. Bu da yıllıkta yüzde 2,1'lik bir artış demektir.

Bayramdan 2 gün önce 28 mart cuma günü tam 2 milyar 65 milyon dolar günlük ihracatla 101 yıllık cumhuriyet tarihinin en yüksek 2. günlük ihracat rakamı elde edildi.

35 milyon dolar daha olsaydı en yüksek ihracat rakamı olacaktı.

Dış ticaret açığı ise 7,3 milyar dolar.

Kaynak: AA