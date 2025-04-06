İslam Memiş Rekor Dedi Net Rakam Verdi! Altın Fiyatlarında Tufan Kopacak, Çok Sert Olacak

Piyasa uzmanı İslam Memiş, altının yükseliş eğiliminin küresel ölçekte yaşanan belirsizlikler nedeniyle devam ettiğini belirtti. Memiş, “Trump’ın vergi kararları sonrası Amerikan borsalarında yaklaşık 3 trilyon dolarlık kayıp yaşandı. Gümüş yüzde 7, altın ise yüzde 2,5 civarında değer kaybı yaşasa da, genel yön yukarı” dedi.

ORTA VE UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

İslam Memiş, altın fiyatlarında kısa vadede bir geri çekilme beklediğini ifade ederek, “Altın şu an dinlenme sürecine girdi. Haziran ayına kadar fiyatlarda sert düşüşler görülebilir. Bu da alım fırsatı yaratacak. Altın almak isteyenler için önümüzdeki birkaç ay değerlendirme zamanı olacak” diye konuştu.

REKOR ARTIŞ OLACAK

Altının yıl sonu ve önümüzdeki 12 aylık döneme ilişkin tahminlerini de paylaşan piyasa uzmanı İslam Memiş, gram altının bu yılı 4.500 TL seviyesinde kapatmasının beklendiğini, 12 aylık süreçte ise 6 bin TL seviyesine ulaşabileceğini belirtti. Ons altın için ise hedef seviyeyi 4.250 dolar olarak açıkladı.

TİCARET SAVAŞLARI VE JEOPOLİTİK GERİLİMLER ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDECEK

İslam Memiş’e göre, ticaret savaşları, jeopolitik riskler ve küresel ekonomideki kırılganlıklar altın fiyatlarını doğrudan etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Uzmanlar, yatırımcıların bu dönemde dikkatli ve temkinli hareket etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi