İslam Memiş Rekor Dedi Net Rakam Verdi! Altın Fiyatlarında Tufan Kopacak, Çok Sert Olacak

Altın fiyatları küresel gelişmelerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Özellikle ABD eski Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri sonrası altın piyasalarında hareketlilik arttı. Son üç ayda gram altın yaklaşık yüzde 29 oranında değer kazanırken, uzmanlar önümüzdeki döneme ilişkin tahminlerini paylaşmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarında yaşanacak yeni rekoru açıkladı.

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İslam Memiş Rekor Dedi Net Rakam Verdi! Altın Fiyatlarında Tufan Kopacak, Çok Sert Olacak

Piyasa uzmanı İslam Memiş, altının yükseliş eğiliminin küresel ölçekte yaşanan belirsizlikler nedeniyle devam ettiğini belirtti. Memiş, “Trump’ın vergi kararları sonrası Amerikan borsalarında yaklaşık 3 trilyon dolarlık kayıp yaşandı. Gümüş yüzde 7, altın ise yüzde 2,5 civarında değer kaybı yaşasa da, genel yön yukarı” dedi.

İslam Memiş Rekor Dedi Net Rakam Verdi! Altın Fiyatlarında Tufan Kopacak, Çok Sert Olacak - Resim : 1

ORTA VE UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

İslam Memiş, altın fiyatlarında kısa vadede bir geri çekilme beklediğini ifade ederek, “Altın şu an dinlenme sürecine girdi. Haziran ayına kadar fiyatlarda sert düşüşler görülebilir. Bu da alım fırsatı yaratacak. Altın almak isteyenler için önümüzdeki birkaç ay değerlendirme zamanı olacak” diye konuştu.

İslam Memiş Rekor Dedi Net Rakam Verdi! Altın Fiyatlarında Tufan Kopacak, Çok Sert Olacak - Resim : 2

REKOR ARTIŞ OLACAK

Altının yıl sonu ve önümüzdeki 12 aylık döneme ilişkin tahminlerini de paylaşan piyasa uzmanı İslam Memiş, gram altının bu yılı 4.500 TL seviyesinde kapatmasının beklendiğini, 12 aylık süreçte ise 6 bin TL seviyesine ulaşabileceğini belirtti. Ons altın için ise hedef seviyeyi 4.250 dolar olarak açıkladı.

İslam Memiş Rekor Dedi Net Rakam Verdi! Altın Fiyatlarında Tufan Kopacak, Çok Sert Olacak - Resim : 3

TİCARET SAVAŞLARI VE JEOPOLİTİK GERİLİMLER ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDECEK

İslam Memiş’e göre, ticaret savaşları, jeopolitik riskler ve küresel ekonomideki kırılganlıklar altın fiyatlarını doğrudan etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Uzmanlar, yatırımcıların bu dönemde dikkatli ve temkinli hareket etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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