Oto Yıkama Altınla Yarışıyor! Fiyatlar Rekor Kırdı, Sürücüler İsyanda

Oto yıkama ücretleri son dönemde rekor seviyelere ulaştı. Bazı sürücüler, en uygun fiyatlı yıkamanın bile 450 TL'den başladığını, alışveriş merkezlerinde bu rakamın 700 TL'ye kadar çıktığını belirtti. Ankara’daki bazı oto yıkama noktalarında ise araç türüne bağlı olarak fiyatlar 1200 TL’ye kadar yükseliyor.