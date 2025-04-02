Oto Yıkama Altınla Yarışıyor! Fiyatlar Rekor Kırdı, Sürücüler İsyanda
Araç sahipleri için oto yıkama artık lüks haline geldi. Artan fiyatlar nedeniyle sürücüler, araçlarını yıkatmak yerine kendi imkanlarıyla temizlemeyi tercih etmeye başladı. Akaryakıt istasyonlarında sunulan 'kendin yıka' alanları, hem pratikliği hem de maliyeti düşürmesiyle dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Oto yıkama ücretleri son dönemde rekor seviyelere ulaştı. Bazı sürücüler, en uygun fiyatlı yıkamanın bile 450 TL'den başladığını, alışveriş merkezlerinde bu rakamın 700 TL'ye kadar çıktığını belirtti. Ankara’daki bazı oto yıkama noktalarında ise araç türüne bağlı olarak fiyatlar 1200 TL’ye kadar yükseliyor.
JETONLA YIKAMA SİSTEMİ YAYGINLAŞIYOR
Yüksek fiyatlara karşı çözüm arayan araç sahipleri, akaryakıt istasyonlarında bulunan jetonlu oto yıkama noktalarına yöneliyor. Bu sistemde, her jeton 30 TL’den satılıyor ve araç başına harcanan miktar genellikle 100 ila 200 TL arasında değişiyor. Bu yöntemle hem sürücüler bütçelerini koruyor hem de araçlarının bakımını kendileri yapıyor.
MALİYETLER ARTTI, FİYATLARA YANSIDI
Oto yıkamacılar ise fiyat artışının arkasında artan kira, personel, su ve elektrik maliyetlerinin olduğunu savunuyor. Ancak birçok sürücü, hizmet bedelinin bütçelerini zorladığını ve artık düzenli olarak yıkamacıya gitmenin ekonomik olmadığını dile getiriyor.