Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor: Yükseliş Sürüyor, İşte Güncel Fiyatlar

Döviz piyasasındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını yeniden zirveye taşıdı. Ons altın ilk kez 3.200 dolar eşiğini aşarak rekor kırdı. Yatırımcılar ise altındaki bu sert yükseliş karşısında "Gram altın ne kadar oldu?" ve "Ons altın kaça çıktı?" gibi soruların cevabını arıyor. İşte 11 Nisan Cuma güncel altın fiyatları...

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Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor: Yükseliş Sürüyor, İşte Güncel Fiyatlar

Küresel ekonomik faktörler altın fiyatları üzerindeki etkisini göstermeye devam ediyor. ABD ile Çin arasındaki vergi gerilimi tırmanırken, ABD Doları değer kaybetmeye devam ediyor. ABD dolarının değer kaybetmesi ise altını daha cazip hale getirmekte

Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor: Yükseliş Sürüyor, İşte Güncel Fiyatlar - Resim : 1

Haftanın son işlem gününde ons altın, güvenli liman talebinin artması ve ABD dolarındaki zayıflamanın etkisiyle 3.200 dolar seviyesini aşarak tarihi bir rekor kırdı. Gün içinde 3.219,73 dolarla en yüksek seviyesini gören ons altın, sabah saatlerinde yüzde 1,26’lık artışla 3.215,83 dolardan işlem gördü.

Ons fiyatı son 12 ayda yüzde 36 ve bu yıl yüzde 20'den fazla arttı.

Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor: Yükseliş Sürüyor, İşte Güncel Fiyatlar - Resim : 2

11 Nisan 2025 güncel altın fiyatları şöyle:

  • Gram Altın: 3.935,96 TL (alış) – 3.936,38 TL (satış)
  • Çeyrek Altın: 6.499,00 TL (alış) – 6.577,00 TL (satış)
  • Yarım Altın: 12.997,00 TL (alış) – 13.150,00 TL (satış)
  • Tam Altın: 24.869,08 TL (alış) – 25.361,16 TL (satış)
  • Cumhuriyet Altını: 25.915,00 TL (alış) – 26.159,00 TL (satış)
  • Ons Altın: 3.216,53 Dolar (alış) – 3.216,95 Dolar (satış)
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Kaynak: Haber Merkezi

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