Karnaval Çikolata’nın Konkordato Talebine Ret Kararı

Karnaval Çikolata ve şirket ortakları Erhan Dağıdır ile Rıza Eriş’in açtığı konkordato davasında mahkeme, 11 Nisan 2025 tarihli duruşmada konkordato tasdik talebini reddetti. Mahkeme, 12 Mart 2025’te verdiği kesin mühlet kararının da kaldırılmasına hükmetti. Kararda, davacıların borca batık olmadığına ve bu nedenle iflas kararı verilmesine gerek bulunmadığına dikkat çekildi.

KONKORDATO KOMİSERLERİNİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Mahkeme, konkordato sürecinde görevlendirilen komiserlerin görevlerine son verildiğini ve konkordatoya ilişkin tüm tedbirlerin kaldırıldığını da duyurdu. Karar, İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi kapsamında ilan edildi.

GEÇİCİ MÜHLET KARARI DAHA ÖNCE UZATILMIŞTI

Ümraniye merkezli çikolata şirketi ile ortaklarının başvurusu sonrasında mahkeme, 11 Ekim 2024’te verilen geçici mühlet kararını 14 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle uzatmış, bu süre zarfında konkordato komiserlerinin görev süresini de devam ettirmişti. Ancak son duruşmada konkordato reddi kararı ile süreç sona erdi.