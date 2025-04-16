DEVA’dan AKP’ye ‘Zirai Don Uyarısı’, ‘Çiftçi O Toprağa Bir Daha Dönmez’

DEVA Partili Evrim Rızvanoğlu, Türkiye’nin birçok ilindeki tarlaları vuran don felaketine TBMM’de değerlendirmelerde bulundu.

Rızvanoğlu, yaşanan felaket için tüm çiftçi ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletirken, don felaketinin sadece tarım sektörünü değil tüm Türkiye’yi ilgilendiren bir sorun olduğunu dile getirdi.

Nisan ayında sıcaklıkların bazı bölgelerde -15 dereceye kadar düştüğünü belirten Rızvanoğlu, bu sıcaklığın son 30 yılın en düşük değerlerinden biri olduğunu söyleyerek, don nedeniyle ürünlerin yanı sıra ağaçların fizyolojik yapısının da zarar gördüğünü açıkladı.

Bu nedenle don olayının sadece bugünü değil, gelecek yılların verimini de riske attığını dile getiren Rızvanoğlu, yaşanan donun 2014 yılındaki don olayından sonra tarım tarihinin en büyük felaketlerinden biri olduğunu belirtti.

Don olayının artık sıradan bir hava olayı olmadığını söyleyen Rızvanoğlu, iklim krizinin kapımızı çaldığını gösteren çok net bir uyarı anlamında geldiğini de ifade etti.

‘YAŞANAN DOĞAL AFET DEĞİL SİYASİ İHMAL’

Bölgede yaptığı saha çalışmalarına da değinen Rızvanoğlu, yaşananların ilk kez bu derece yıkıcı olduğunu belirterek, 74 yaşındaki bir çiftçinin dahi hayatında böyle bir afet görmediğini dile getirdiğini aktardı.

Yaşanan durumun bir doğal afet değil siyasi ihmalin sonucu olduğunu ifade eden Rızvanoğlu, iklim krizinin artık kapıda değil tarlaların ortasında durduğunu; bunların artık olağanüstü değil olağan hale geldiğini söyledi.

‘İKTİDAR OLAĞANÜSTÜ PLANSIZLIKLA HAREKET EDİYOR’

Rızvanoğlu, bu koşullara rağmen iktidarı olağanüstü bir plansızlıkla hareket ettiğini söylerken, “Nerede bu ülkenin iklim uyum planı? Nerede erken uyarı sistemleri? Nerede ürününü kaybeden çiftçiyi ayakta tutacak finansal mekanizmalar? Cevap yok” sözlerini sarf etti.

‘TARIM İKLİM KRİZİNE KARŞI SAVUNMASIZ BIRAKILDI’

Hükümetin suskun değil duyarsız olduğunu söyleyen Rızvanoğlu, iktidar cephesinin üreticiyi yalnız bırakan bir sessizlik içinde olduğunu dile getirerek, Türkiye’de tarımın iklim krizine karşı savunmasız bırakıldığını öne sürdü.

RIZVANOĞLU’DAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Rızvanoğlu, çözüm olarak ise erken uyarı sistemlerinin kurulması gerektiğini, iklim krizine uyum için destek fonlarının oluşturulmasını, borçların ertelenmesini, uygun kredilerin sağlanmasını, sigortanın yaygınlaştırılmasını ve tazminatların hızlı şekilde ödenmesi gibi önlemlerin acilen hayata geçirilmesini istedi.

‘KADERİNE TERK EDİLEN ÇİFTÇİ, O TOPRAĞA BİR DAHA DÖNMEZ’

Açıklamasının sonunda iktidara uyarıda da bulunan Rızvanoğlu, çiftçiye sahip çıkılmaması halinde tarımın geleceğinin tehlike altına gireceğini belirterek, “Aksi halde donan yalnızca meyve-sebze değil; bu ülkenin tarım geleceği olur. Ve unutmayın: Bir kez kaderine terk edilen çiftçi, o toprağa bir daha dönmez!” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.