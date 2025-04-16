Türkiye Genelinde 81 İlde Alarm! Uzmanlardan 'Stok Yapın' Uyarısı: Fiyatlar Fırlayacak

YAZ AYLARINDA FİYATLARI FAHİŞ SEVİYELERE ULAŞACAK

Türkiye’nin tarımsal üretim merkezlerinde etkili olan soğuk hava dalgası, meyve-sebze tarlalarına büyük zarar verdi. Çiftçiler, birçok ürünün tarlada donarak zayi olduğunu ve ciddi rekolte kayıpları yaşandığını ifade ediyor. Bu durum, yaz aylarında sebze ve meyve fiyatlarının fahiş seviyelere ulaşacağına işaret ediyor.