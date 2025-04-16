Türkiye Genelinde 81 İlde Alarm! Uzmanlardan 'Stok Yapın' Uyarısı: Fiyatlar Fırlayacak
Türkiye genelinde alarm verildi, zirai don nedeniyle sebze ve meyve üretimi büyük darbe aldı. Ciddi rekolte kaybı yaşandığını belirten uzmanlar, bu yaz meyve bulmanın zorlaşacağını ve fiyatların fahiş seviyelere ulaşacağını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye, son yılların en ağır zirai don felaketlerinden birini yaşarken, uzmanlar yazı beklemeden kışlık hazırlıkların yapılması gerektiği konusunda uyardı. Özellikle domates ve biber gibi ürünlerin konserve dönemi öne çekilmesi gerektiği belirtildi. Antalya Toptancı Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, "Bu yaz meyve bulmak zorlaşacak, fiyatlar ise tavan yapacak" ifadelerini kullandı.
YAZ AYLARINDA FİYATLARI FAHİŞ SEVİYELERE ULAŞACAK
Türkiye’nin tarımsal üretim merkezlerinde etkili olan soğuk hava dalgası, meyve-sebze tarlalarına büyük zarar verdi. Çiftçiler, birçok ürünün tarlada donarak zayi olduğunu ve ciddi rekolte kayıpları yaşandığını ifade ediyor. Bu durum, yaz aylarında sebze ve meyve fiyatlarının fahiş seviyelere ulaşacağına işaret ediyor.
KIŞLIKLARIN ERKEN YAPILMASI ÖNERİLİYOR
Uzmanlar, özellikle her mevsim talep gören domates, biber ve menemenlik ürünler için vatandaşların erkenden konserve yapımına yönelmesi gerektiğini belirtiyor. Çünkü yaz aylarında bu ürünlerde arz sıkıntısı yaşanabilir. Mevsimi dışında satılan ürünlerin ise el yakacak fiyatlara çıkacağı tahmin ediliyor.
TÜRKİYE GENELİNDE ALARM VERİLDİ: "MEYVE YOK"
Meyve üretiminin yoğun olduğu şehirlerden gelen açıklamalar, tabloyu daha da netleştiriyor:
Nevzat Akcan (Antalya): "Bu yıl meyvede kayıp yaşanacak, fiyatlar fırlayacak. Piyasada meyve kalmadı."
Numan Dayan (İstanbul): "Yaz döneminde bazı ürünlerde kıtlık görülebilir."
Şefik Kaya (Mersin): "Tüketici çok yüksek fiyatlarla karşılaşacak."
Musa Yılmaz (Mersin-Ziraat Odası): "Toroslarda bahçeler yok oldu, neredeyse hiç meyve kalmadı."
Hidayet Kökçe (Kumluca): "Meyve ağaçları çiçek açmadı, rekolte çok düşük olacak."
Ümit Mirza Çavuşoğlu (Batı Akdeniz İhracatçıları): "Isparta gibi üretim merkezlerinde bile durum vahim."
Osman Sarıdoğan (Eğirdir): "Gülde yüzde 50, elmada ve kirazda yüzde 30’a varan kayıplar yaşanıyor."
Mahsun Doğan (Adana): "Şeftali, erik, nektarin ağaçlarında kayıp oranı yüzde 70’i geçti."
Osman Bahçe (Altıntar Tarım): "Ülke genelinde kayısı, kiraz ve şeker pancarında da ciddi kayıplar söz konusu."