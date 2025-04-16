Okullarda Yeni Dönem Başlıyor: Dört Bakanlık Birden Harekete Geçti! Resmen Yasaklandı

Hükümetin aldığı yeni kararla birlikte, üniversiteler dışındaki tüm eğitim kurumlarında öğrencilere sunulan yemeklerde şeker, tuz ve kızartmalara kısıtlama getirilirken, sebze ve meyve tüketimi zorunlu hale getirildi.

Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanı Pablo Bustinduy, Bakanlar Kurulu’nun haftalık toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, öğrenci menülerine yönelik yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Bustinduy, okullarda her gün taze sebze ve meyve sunulmasının zorunlu olacağını ve menülere haftada en az bir, en fazla üç kez balık eklenmesi gerektiğini açıkladı.