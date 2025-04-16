Okullarda Yeni Dönem Başlıyor: Dört Bakanlık Birden Harekete Geçti! Resmen Yasaklandı

İspanya’da azınlık sol koalisyon hükümeti, öğrencilerin daha sağlıklı beslenmesini sağlamak amacıyla okul menülerinde kapsamlı bir değişikliğe gidiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Okullarda Yeni Dönem Başlıyor: Dört Bakanlık Birden Harekete Geçti! Resmen Yasaklandı - Resim: 1

Hükümetin aldığı yeni kararla birlikte, üniversiteler dışındaki tüm eğitim kurumlarında öğrencilere sunulan yemeklerde şeker, tuz ve kızartmalara kısıtlama getirilirken, sebze ve meyve tüketimi zorunlu hale getirildi.

Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanı Pablo Bustinduy, Bakanlar Kurulu’nun haftalık toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, öğrenci menülerine yönelik yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Bustinduy, okullarda her gün taze sebze ve meyve sunulmasının zorunlu olacağını ve menülere haftada en az bir, en fazla üç kez balık eklenmesi gerektiğini açıkladı.

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Okullarda Yeni Dönem Başlıyor: Dört Bakanlık Birden Harekete Geçti! Resmen Yasaklandı - Resim: 2

DÖRT BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Yeni düzenlemeler, Eğitim, Sağlık, Tarım ve Gençlik bakanlıklarının iş birliğiyle hazırlandı. Bustinduy, kızartılmış gıdaların, yüksek şeker ve tuz içeren yiyeceklerin sınırlandırılacağını, ayrıca önceden işlenmiş hamur ürünlerinin menülerden tamamen çıkarılacağını belirtti.

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Okullarda Yeni Dönem Başlıyor: Dört Bakanlık Birden Harekete Geçti! Resmen Yasaklandı - Resim: 3

MENÜLERDE ORGANİK VE MEVSİMLİK GIDA ŞARTI

Kabine tarafından onaylanan kararnamede, okul yemeklerinde günlük taze sebze ve meyve sunumu zorunlu hale getirilirken, bu ürünlerin en az yüzde 45’inin mevsimlik olmasına dikkat çekildi. Ayrıca, ayda en az iki farklı yemekte organik ürün kullanılması ve toplam menü içeriğinin en az yüzde 5’inin organik tarımdan temin edilmesi şart koşuldu.

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Okullarda Yeni Dönem Başlıyor: Dört Bakanlık Birden Harekete Geçti! Resmen Yasaklandı - Resim: 4

OTOMATLAR DA DENETİME GİRDİ

Yeni karar doğrultusunda okullardaki otomatik satış makineleri de gözden geçirilecek. Bu makinelerde artık önceden pişirilmiş ve işlenmiş hamur işleri satılamayacak. Uygulamayla birlikte öğrencilere sunulan atıştırmalıkların daha sağlıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

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