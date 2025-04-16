Yurt Dışından Alışveriş Yapanlar Dikkat! Kritik İsim Duyurdu, Gümrüksüz Limit...

Yurt dışı alışverişlerinde gümrüksüz limitin düşürüleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Ticaret Bakanlığı, yurt dışından alışverişte 30 euro olan tavan uygulamasının (gümrük muafiyeti) 22 euro seviyesine indirilebileceğini belirtti" ifadelerini kullandı.

Yurt Dışından Alışveriş Yapanlar Dikkat! Kritik İsim Duyurdu, Gümrüksüz Limit...

Türkiye’de de vatandaşların en çok tercih edilen yöntemlerden olan yurt dışı alışveriş için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yurt dışı alışverişlerinde gümrük muafiyeti limitinin düşürülmesinin gündeme gelebileceği bildirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, konuyu gündeme getirirken, "Ticaret Bakanlığı, yurt dışından alışverişte 30 euro olan tavan uygulamasının (gümrük muafiyeti) 22 euro seviyesine indirilebileceğini belirtti" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yurt dışından posta ve hızlı kargo yoluyla getirilen eşya için gümrüksüz alışveriş limiti an itibarıyla 30 euro olarak uygulanıyor. Bu limiti aşan ürünler için ise gümrük vergisi ödeniyor.

LİMİT 150 EURODAN 30 EUROYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

150 euro olan yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti, 21 Ağustos 2024’teki kararnameyle 30 Euro’ya düşürülmüştü. AB’den gelen kargolarda vergi oranı yüzde 18’den 30’a, AB dışından gelen kargolarda ise yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkarılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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