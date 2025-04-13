22 Yılda Katlanan Acı Tablo: 42 Milyon Kişi Borç Batağında!

Türkiye'de son dönemde tırmanan ekonomik krizle birlikte vatandaş borçlanmak zorunda kalıyor. Asgari ücret ve emekli maaşına yapılan iyileştirmeler yüksek enflasyonun altında ezilince kredi borçlanmaları da ciddi derecede katlandı. Geçim sıkıntısını sık sık TBMM gündemine getiren isimlerden olan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 22 yıllık iktidar dönemindeki oranları inceleyerek dar gelirli ve emekli vatandaşın koşullarını gözler önüne serdi.

Ömer Fethi Gürer, 2002’den 2019’a borçların 130 milyon dolardan 7,6 milyar dolara çıktığını belirterek, kredi kullanan kişi sayısının 2002 yılında 1,2 milyon iken 2024 yılının eylül ayında 26 milyona, 2025 yılının şubat ayında ise bireysel kredi kullanan kişi sayısının 42 milyona yükseldiğini bildirdi. 2002 yılında, çoğunluğu emekli olan 56-65 yaş aralığında kredi kullanan kişi sayısı 34 bin 864’ken, bu yaş grubunun 128 milyon 865 bin TL tutarında kredi kullandığını, 66 yaş üstünde ise 10 bin 295 kişi, 66 milyon 632 bin TL kredi çektiğini söyledi.

Gürer, "Bu iki yaş aralığında bulunan ve çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu kişilerin kullandığı toplam kredi tutarı 195 milyon 497 bin TL’dir. Doların ortalama 1,5 TL olduğu bu dönemde bu kredi miktarı yaklaşık 130 milyon dolara denk geliyordu" bilgisini verdi.

2019 yılında, 56-65 yaş aralığında kredi kullanan kişi sayısının 1 milyon 436 bin 890’a çıktığını ve bu grubun 31 milyar 623 milyon TL kredi kullandığını belirten Gürer, 66 yaş üstünde kredi kullanan kişi sayısının da 393 bin 434’e ve bu kişilerin kullandığı kredi tutarının 8 milyar 7 milyon TL’yi bulduğunu anlattı. Bu iki yaş aralığında toplam 1 milyon 830 bin 324 kişinin 39 milyar 630 milyon TL kredi kullandığını ifade eden Gürer, "Dolar bazında bu tutar 7 milyar 76 milyon dolar olarak hesaplanıyordu" dedi.

BORÇLANMA KATLANIYOR

2024 yılının ilk üç çeyreğinde kredi kullanan kişi sayısının 26 milyon 306 bin 781’e çıktığını söyleyen CHP'li vekil, bu dilimde toplam 1 trilyon 281 milyar 718 milyon TL kredi kullandırıldığını ifade etti.

2002 yılında 65 milyon nüfusun olduğunu ve bankalara borcu olan kişi sayısının 1 milyon 274 bin olduğunu, bunun da nüfusun yüzde 1,9’una denk geldiğini anlatan Gürer, 2024 yılında da 85 milyonluk nüfus içinde bankalara borcu olan kişi sayısının yalnızca ilk 9 ayda 26 milyona çıktığını belirtti. Bu, nüfusun yüzde 30,6’sının bankalara borçlandığı anlamına geliyor. 2025 yılının şubat ayı itibarıyla da bireysel kredi kullanan kişi sayısının 42 milyona yükseldiği belirtiliyor. Bu da her iki kişiden birinin bankalara borcu olduğunu gösteriyor.