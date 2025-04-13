İzmir'in 29 Yıllık Sağlık Devi Konkordato İlan Etti

1996 yılında İzmir’de kurulan ve tıbbi malzeme alanında faaliyet yürüten Türklab, konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirket hakkında geçici mühlet kararı verdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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İzmir'in 29 Yıllık Sağlık Devi Konkordato İlan Etti

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Türklab Tıbbi Malzemeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte aynı başvuru dosyasında yer alan S.K. Teknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş., Farlab İlaç Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş., ayrıca Şahin Yağlıdere ve Kartal Yağlıdere hakkında da geçici mühlet kararı verdi. Karara göre, bu kişi ve şirketler için 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla üç ay süreyle geçerli olacak şekilde konkordato süreci başlatıldı.

İzmir'in 29 Yıllık Sağlık Devi Konkordato İlan Etti - Resim : 1

KOMİSER ATAMASI YAPILDI

Mahkeme, konkordato sürecinin yakından izlenebilmesi amacıyla şirketler ve şahıslar için geçici konkordato komiseri olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hatice Karpuzoğlu ile hukukçu Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova'yı görevlendirdi. Komiserler, sürecin sağlıklı işlemesini denetleyecek ve konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağını değerlendirecek.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI TANINDI

Mahkeme, ilanın yayımlanmasının ardından alacaklılara yedi gün içerisinde konkordato talebine itiraz etme hakkı tanıdı. Bu süre zarfında mahkemeye başvuruda bulunarak konkordato sürecine yönelik görüşlerini sunabilecekler. Dava dosyasının duruşma günü ise geçici mühletin sona ereceği tarih dikkate alınarak 8 Temmuz 2025 saat 14.00 olarak belirlendi.

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