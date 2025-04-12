Vahim Tablo... 2024'te On Binlerce Vatandaşın Elektriği Borç Nedeniyle Kesildi

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan, CHP'li Bekir Başevirgen'in elektriği ve doğal gazı kesilen abone sayılarına ilişkin yönelttiği soruyu yanıtladı. Bakanın yanıtına göre, 2024'te on binlerce vatandaşın yaşadığı zor durum gözler önüne serildi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Vahim Tablo... 2024'te On Binlerce Vatandaşın Elektriği Borç Nedeniyle Kesildi

CHP Manisa milletvekili Bekir Başevirgen’in Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan’a yönelttiği 2024 yılında borcu nedeniyle doğal gaz ve elektriği kesilen abone sayılarına ilişkin soruya Bakan’dan yanıt geldi.

Bakandan gelen yanıta göre 2024 yılında borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısı 148 bin 91’i, elektrik faturasını ödeyemediği için icra takibine düşen abone sayısı ise 55 bine ulaştığı bildirildi. Verilere göre, 2024 Aralık ayında 21 milyon 65 bin 603 abonesi bulunan doğalgazda, 2024 yılında faturasını ödeyemeyen 206 bin 415 abonenin doğalgazı kesildi.

CHP’li Başevirgen, Bakanın verdiği yanıta ilişkin açıklamasında, “AKP iktidarı, vatandaşı açlığa yoksulluğa mahkum ettiği yetmezmiş gibi şimdi de elektriğe yaptığı yüzde 25’lik zamla zaten faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşı karanlıkta bırakacak. Aylık elektrik tüketimi bin 45 liraya kadar olan konut abonelerinin faturalarına yapılan yüzde 25’lik zamla 495 liralık elektrik faturası 619 TL’ye, bin 45 liralık fatura bin 307 liraya kadar çıkıyor. Zaten enflasyon altında, ek vergiler altında ezilen vatandaşın cebinden fatura ödemeleri için de her ay 5 milyar lira daha fazla para çıkacak” dedi.

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