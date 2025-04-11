Son Tarih Verildi, Sayaçların Hepsi Tek Tek Sökülecek! Bu Detayı Kaçıran Yandı, Cezası Büyük

CEZA UYGULAMASI BAŞLAYACAK

Yeni akıllı sayaçlar, uzaktan okuma özelliği sayesinde tüketim verilerinin daha hızlı ve doğru bir şekilde alınmasına olanak sağlayacak. Bu sayaçlar, enerji verimliliği konusunda da önemli avantajlar sunacak. Ancak, sayaç değişimi için belirlenen sürece uymayan veya gerekli bildirimde bulunmayan kullanıcılar için 10 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak.