Son Tarih Verildi, Sayaçların Hepsi Tek Tek Sökülecek! Bu Detayı Kaçıran Yandı, Cezası Büyük
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarıyla ilgili yeni bir genelge yayımladı. Bu yeni düzenlemeyle, 2014-2019 yılları arasında üretilen doğal gaz sayaçlarının değiştirilmesi zorunlu hale geldi. Yeni yönetmelik çerçevesinde başvuru yapmayan kullanıcılara para cezası uygulanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği", Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu düzenlemeye göre, 2014-2019 yılları arasında üretilen doğal gaz sayaçlarının 31 Aralık 2025’e kadar değiştirilmesi gerekiyor. Bu adım, tüketim ölçüm hatalarının önlenmesi amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Eski sayaçlar zamanla hassasiyet kaybına uğrayabilir, bu da yanlış tüketim hesaplamalarına yol açabilir. Yeni nesil sayaçlar ise daha gelişmiş teknolojilerle enerji tüketimini daha doğru şekilde ölçme imkanı sunacak.
SÖKÜLÜP YERİNE YENİLERİ TAKILACAK
2014-2019 yılları arasında üretilen doğal gaz sayaçlarına sahip kullanıcıların, bağlı oldukları ilçe belediyelerine veya dağıtım şirketlerine başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular sonrası, sayaçlar Şubat ayı sonuna kadar yetkili ekipler tarafından sökülüp denetimden geçirilecek. Uygun olmayan sayaçlar yerini yeni nesil akıllı sayaçlarla değiştirecek. Sayaç değişimi için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
CEZA UYGULAMASI BAŞLAYACAK
Yeni akıllı sayaçlar, uzaktan okuma özelliği sayesinde tüketim verilerinin daha hızlı ve doğru bir şekilde alınmasına olanak sağlayacak. Bu sayaçlar, enerji verimliliği konusunda da önemli avantajlar sunacak. Ancak, sayaç değişimi için belirlenen sürece uymayan veya gerekli bildirimde bulunmayan kullanıcılar için 10 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak.
SON BAŞVURU TARİHİ: 31 ARALIK 2025
Sayaç değişimi için son başvuru tarihi 31 Aralık 2025 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar başvuru yapmayan kullanıcılar, cezai işlemle karşılaşacak. Sayaçlarını değiştirmeyenlere, yeni yönetmelik gereği idari para cezası kesileceği bildirildi.