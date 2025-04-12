Bahar Geldi, Havalar Isınmadı! 'Gıdada Sorunlar Artacak'

Küresel iklim değişikliği nedeniyle hava durumundaki dengesizlik çiftçileri zor durumda bırakırken, CHP'li Ömer Fethi Gürer, sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Gürer, nisan ayının gelmesine rağmen yaşanan kar yağışları ve zirai don nedeniyle gıdada sorunlara neden olduğunu söyledi. Gürer, bu sürecin giderek sorunları artıracağını belirtti.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Bahar Geldi, Havalar Isınmadı! 'Gıdada Sorunlar Artacak'

Küresel iklim değişikliği dünyanın en önemli sorunları arasında yer alırken, mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle çiftçiler ve üreticiler de zor zamanlardan geçiyor.

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer de sosyal medya hesabından söz konusu probleme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürer, paylaşımında değişen mevsimler nedeniyle artan sorunların dünyayı ‘kıyamete’ taşıdığını yazdı.

Bu problemden Türkiye’nin de nasibini aldığının altını çizen Gürer, nisan ayının gelmesine rağmen yaşanan kar yağışları ve zirai don nedeniyle gıdada sorunlara neden olduğunu söyledi. Gürer, bu sürecin giderek sorunları artıracağını vurguladı.

CHP’li Gürer, problemlerin yarattığı hasarın önlem ve öngörülerle en aza indirilebileceğini belirtti.

Bahar Geldi, Havalar Isınmadı! 'Gıdada Sorunlar Artacak' - Resim : 1

ZİRAİ DON NEDİR?

Zirai don, hava sıcaklığının 0°C'nin altına düşmesiyle bitkilerin zarar görmesine neden olan bir hava olayıdır. Bu durumda bitkilerin hücre içindeki suyu donar ve hücre yapıları bozulur. Sonuç olarak, bitkinin büyümesi durur, yaprakları ve meyveleri zarar görür, hatta bazı durumlarda tamamen ölmesine yol açabilir.

Zirai don nedeniyle gıda üretiminde aksamalar yaşanabilir.

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