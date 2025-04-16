Zirai Don Tarlaları Vurdu, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çiftçiye Kızdı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçiyi vuran zirai don ile ilgili yaptığı açıklamada "'Mahvolduk' açıklaması yapmak sorumsuzca tutum" zararlarını açıklayan çiftçilere sitem etti.

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Zirai Don Tarlaları Vurdu, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çiftçiye Kızdı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 34 ili vuran zirai don felaketine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakan Yumaklı ‘Buradan bakanlığımızın yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını istirham ediyorum, genel geçer şeyler söyleyerek insanların kafasını karıştırmanın anlamı yok. İşte ‘mahvolduk’, ‘ülkemizde gıda problemi olacak’ gibi açıklamalar sorumsuz açıklamalardır’ dedi.

'ÜRETİCİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN'

Bakan Yumaklı’nın konuşmasında şu başlıklar yer aldı:

Bütün yoğunluğumuzu bu işe vereceğiz. Bir sefer olduğunda hasar çok büyük oluyor. Malatya'da kayısı ağaçlarında büyük hasar var. Önümüzdeki sene meyve verebilmesi için yapılması gerekenler var. Bundan sonrası için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Don hadisesi başladığından beri çok yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdim. Sayın cumhurbaşkanımıza durumu arz ettim. Her zaman olduğu gibi üreticimizin yanında olmakla ilgili talimatlarını bize verdi. Üreticilerimize büyük geçmiş olsun diliyorum.

'GİDERLERİ KARŞILAYACAĞIZ'

Sigortası olanlar tespit çalışması biter bitmez derhal ödemeleri yapılacak. Bu bir takvim. Sigortası olmayan üreticilerimiz için yapmış oldukları giderleri hesaplayarak karşılayacağız. Ödeme gibi bir takvimi uygulayacağız.

'YÜZDE 50'SİNİ KARŞILIYOR'

Tarım sigortasının poliçe bedelinin yüzde 70'i devlet tarafından karşılanıyor. Dondan korunmak için gerekli ihtiyaçların da yüzde 50'sini karşılıyor. Lütfen tarım sigortasını yaptırın.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai don
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