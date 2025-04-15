Türk Kripto Devi, Rakibini Satın Aldı! Kripto Para Piyasasında Dengeler Değişti

BtcTurk çatısı altında faaliyet gösteren yatırım şirketi BtcTurk Girişim, yazılım geliştirme alanında uzmanlaşmış teknoloji firması VNGRS’yi bünyesine kattı.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Satın almayla ilgili yapılan açıklamada, “BtcTurk, teknoloji alanındaki yetkinliğini daha da ileriye taşımak amacıyla önemli bir satın alma gerçekleştirdi. VNGRS'yi bünyesine katan BtcTurk'ün bu adımı, global bir teknoloji ve finans şirketi olma vizyonunun önemli bir parçası olarak şekillendi” ifadelerine yer verildi.