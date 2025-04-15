Türk Kripto Devi, Rakibini Satın Aldı! Kripto Para Piyasasında Dengeler Değişti
Türkiye’nin öncü kripto para platformlarından BtcTurk, yazılım dünyasında önemli bir adım atarak, sektörde ses getiren bir satın almayı duyurdu.
Kaynak: AA
BtcTurk çatısı altında faaliyet gösteren yatırım şirketi BtcTurk Girişim, yazılım geliştirme alanında uzmanlaşmış teknoloji firması VNGRS’yi bünyesine kattı.
ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Satın almayla ilgili yapılan açıklamada, “BtcTurk, teknoloji alanındaki yetkinliğini daha da ileriye taşımak amacıyla önemli bir satın alma gerçekleştirdi. VNGRS'yi bünyesine katan BtcTurk'ün bu adımı, global bir teknoloji ve finans şirketi olma vizyonunun önemli bir parçası olarak şekillendi” ifadelerine yer verildi.
SATIN ALMA SONRASI YÖNETİM DEĞİŞTİ
Bu satın alma sonrası önemli bir görev değişikliği de yaşandı. VNGRS’nin kurucu ortağı ve CEO’su Deniz Oktar, artık BtcTurk Teknoloji’nin CEO’su olarak görev yapacak. Şirketin CTO’su Barış Can Daylık ise BtcTurk Teknoloji’de aynı görevle çalışmalarını sürdürecek.
PİYASADA REKABET KIZIŞTI
Söz konusu birleşmenin ardından, BtcTurk Teknoloji’nin yazılım geliştirme kapasitesinin ciddi ölçüde artırılması, kullanıcı deneyiminin daha da iyileştirilmesi ve sektördeki rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.