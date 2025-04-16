Türk Devinden 53.4 Milyon Dolarlık Rekor! Ukrayna'da Otoyol İhalesini Kazandı

Türk inşaat firması Onur Grup, Ukrayna’da toplam değeri 2,6 milyar Ukrayna hrivnası olan (yaklaşık 63 milyon dolar) iki büyük otoyol ihalesini kazandı. Şirket, bu projelerle birlikte ülkedeki altyapı çalışmalarında önemli bir rol üstlenmiş olacak.

Son Güncelleme:
Türk Devinden 53.4 Milyon Dolarlık Rekor! Ukrayna'da Otoyol İhalesini Kazandı

Onur Grup, Poltava bölgesinde yer alan Dnipro, Tsarychanka, Kobeliaky ve Reshetylivka şehirlerini birbirine bağlayan N-31 otoyolunun çeşitli bölümlerinin yeniden inşası için toplam 2,2 milyar UAH değerinde ihaleye hak kazandı. ProZorro adlı kamu ihale platformu üzerinden yapılan alımda şirket, ayrıca Krasne köyünü baypas edecek yeni bir güzergahın inşasını da üstlenecek.

Firma, bu projeler kapsamında sırasıyla 380 milyon, 321 milyon, 299 milyon, 280 milyon, 385 milyon, 350 milyon ve 290 milyon UAH tutarlarında yedi farklı ihale aldı.

Türk Devinden 53.4 Milyon Dolarlık Rekor! Ukrayna'da Otoyol İhalesini Kazandı - Resim : 1

SUMY BÖLGESİNDE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Şirketin Ukrayna’daki ikinci büyük işi ise Sumy bölgesinde gerçekleştirilecek. Onur Grup, Kharkiv-Okhtyrka otoyolunun bir kesiminde yürütülecek bakım ve onarım işleri için 297,4 milyon UAH tutarındaki ihaleyi kazandı.

Onur Grup’un üstlendiği bu projeler toplamda 53,4 milyon dolarlık bir maliyete karşılık geliyor. Ukrayna'daki karayolu altyapısının geliştirilmesine yönelik bu adımın, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de olumlu etkilemesi bekleniyor.

Hakan Kara Kötü Haberi Duyurdu: Türkiye Tarihinde Bir İlk OlduHakan Kara Kötü Haberi Duyurdu: Türkiye Tarihinde Bir İlk OlduEkonomi

Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık UzağınızdaGittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık UzağınızdaGözden Kaçmasın

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Trump'tan Çin'e 'Yüzde 245 Vergi' Tehdidi: 'Misillemeye Devam Ederse...' Trump'tan Çin'e 'Yüzde 245 Vergi' Tehdidi
2025 Kurban Hisse Bedelleri Belli Oldu: Kurban Bayramı'nda Kim Nerede Kaç Liraya Kurban Kesecek? 2025 Kurban Hisse Bedelleri Belli Oldu: Kurban Bayramı'nda Kim Nerede Kaç Liraya Kurban Kesecek?
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Türk Devleri Koç Holding, Sabancı Holding, TÜPRAŞ...Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak
Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek
Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı
SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! En Düşük Emekli Aylığı için Tablo Netleşti! Kimse Bu Rakamı Beklemiyordu En Düşük Emekli Aylığı için Tablo Netleşti
Bu Kişiler Çalışmadan Emekli Maaşını Kapacak! Milyonları İlgilendiriyor: 7 Yıl Detayı… Bu Kişiler Çalışmadan Emekli Maaşını Kapacak! Milyonları İlgilendiriyor: 7 Yıl Detayı…