Türk Devinden 53.4 Milyon Dolarlık Rekor! Ukrayna'da Otoyol İhalesini Kazandı

Onur Grup, Poltava bölgesinde yer alan Dnipro, Tsarychanka, Kobeliaky ve Reshetylivka şehirlerini birbirine bağlayan N-31 otoyolunun çeşitli bölümlerinin yeniden inşası için toplam 2,2 milyar UAH değerinde ihaleye hak kazandı. ProZorro adlı kamu ihale platformu üzerinden yapılan alımda şirket, ayrıca Krasne köyünü baypas edecek yeni bir güzergahın inşasını da üstlenecek.

Firma, bu projeler kapsamında sırasıyla 380 milyon, 321 milyon, 299 milyon, 280 milyon, 385 milyon, 350 milyon ve 290 milyon UAH tutarlarında yedi farklı ihale aldı.

SUMY BÖLGESİNDE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Şirketin Ukrayna’daki ikinci büyük işi ise Sumy bölgesinde gerçekleştirilecek. Onur Grup, Kharkiv-Okhtyrka otoyolunun bir kesiminde yürütülecek bakım ve onarım işleri için 297,4 milyon UAH tutarındaki ihaleyi kazandı.

Onur Grup’un üstlendiği bu projeler toplamda 53,4 milyon dolarlık bir maliyete karşılık geliyor. Ukrayna'daki karayolu altyapısının geliştirilmesine yönelik bu adımın, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de olumlu etkilemesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi