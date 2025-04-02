Elazığ’da Sağanak Pazarı Vurdu: Şemsiye ve Kasalar Sel Sularına Kapıldı

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Elazığ’da bastıran kuvvetli yağış, özellikle semt pazarında etkisini şiddetli şekilde gösterdi. Şehri etkisi altına alan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olurken, pazar yerini adeta göle çevirdi.

Yağışla birlikte pazar tezgahlarında kurulu bulunan şemsiyeler devrildi, sebze ve meyve dolu kasalar sel sularına kapılarak sürüklendi. Pazarcı esnafı zarar gören tezgahlarını kurtarmaya çalışırken, o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ani bastıran yağış nedeniyle hazırlıksız yakalanan esnaflar, ürünlerini koruyamadı. Birçok tezgahın sular altında kaldığı pazarda, sebze ve meyveler kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA