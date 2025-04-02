28 Yaşındaki Genci Boynundan Bıçaklamıştı... Tutuklandı

Kocali'de 28 yaşındaki genci evinin önünde boynundan bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

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28 Yaşındaki Genci Boynundan Bıçaklamıştı... Tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde dün akşam saat 21.00 sıralarında Sırrıpaşa Mahallesi Harmantarla Sokak'ta meydana geldi. Kadir Çetin (28), evinin önünde çıkan tartışmada boynundan bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Çetin, ilk müdahalesinin ardından önce Derince Eğitim ve Araştırma ardından da Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya ilişkin O.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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