Balıkesir'de Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Balıkesir'de otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Balıkesir'de Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Balıkesir'in İvrindi ilçesi kırsal Karaçepiş Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyreden H.K. idaresindeki 10 BS 803 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan araçtan çıkarılan H.K. sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Balıkesir Trafik kazası
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