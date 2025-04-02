Şanlıurfa’da Alevler Ayakkabı Atölyesini Sardı

Yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Şıhmaksut Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yangının, atölyedeki elektrik tesisatından kaynaklandığı öne sürüldü. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm atölyeyi sararak büyük maddi hasara yol açtı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı. Ancak atölye içerisindeki malzemeler tamamen yanarken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA