Vatandaşın Pazar Hesabı: Tane İle Biber Dönemi

Artvin'in özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte daha çok emekli vatandaşların ikamet ettiği Şavşat ilçesinde, pazara alışverişe çıkan emekli vatandaşlar da pazarda satış yapan pazarcılar da fiyatların yüksekliğinden dert yandı.

‘TANEYLE ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR’

Şavşatlı olan ve pazarcılık yapan Orhan Yılmaz, ne pazarda ne de başka bir yerde iş olmadığını belirterek, vatandaşların taneyle dolmalık biber aldığını görünen kalabalığın boş kalabalık olduğunu belirtti. Kimsenin cebinde para olmadığını belirten Orhan Yılmaz, “Pazarda herkes yürüyor ama elleri boş, fiyat soruyorlar ama alamıyorlar; emekliye para vermediler ki satış olsun” ifadeleriyle işlerin durgunluğunu özetledi.

Engelli olduğunu belirten Yılmaz, malları Erzurum’dan getirdiklerini beş saatlik yol olduğunu ve ciddi mazot masrafı yaptıklarını da ifade etti.

‘YARI YARIYA DÜŞTÜ AMA EMEKLİ ONU BİLE ALAMIYOR’

Pazarcı Orhan Yılmaz’ın eşi ise tezgahtaki en pahalı ürünün dolmalık biber, çarliston ve patlıcan olduğunu söyledi. Biberin fiyatının geçen hafta 120 lira olduğunu bu hafta ise 60 liraya düşmesine rağmen emeklinin yine de alacak durumunun olmadığını dile getirdi.

Alışveriş yapanın da en fazla iki tane aldığını; evde dört kişiyse kişi başı ikişer tane aldığını belirtirken, sofraya koymak için 10 tane dolmalık biber almak istediğinde 50 liraya denk geldiğini söyledi. Yılmaz, sözlerini “Dolma yapmak için kıymaya yanaşılmıyor bile” diyerek bitirdi.

“BİZ BU KADAR ALABİLİYORSAK, DÜŞÜNÜN FAKİRİN HALİNİ’

Pazarda alışveriş yaptığını söyleyen emekli öğretmen Gönül Yılmaz ise elindeki bir poşeti göstererek, “Çok şükür iktidar emeklilere güzel zam yaptığı için biz de bol bol alışveriş yapıyoruz. Bunu bir hafta yeriz” ifadelerini kullandı.

Zamların pazardaki fiyatlara yansıdığını belirten emekli öğretmen “Biz bu kadar alabiliyorsak, düşünün fakirin halini” şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA