Üç İl 'Emekli Şehri'ne Döndü... Sayıları Çalışan Sayısını Yakaladı
Doğu Karadeniz’in Giresun, Rize ve Artvin illeri, emekli nüfusun yoğunlaştığı şehirler haline geliyor. Büyükşehirlerin karmaşasından uzaklaşan emekliler, memleketlerine dönerek sakin bir yaşamı tercih ediyor. SGK verilerine göre bu illerde emekli sayısı, çalışan sayısını yakaladı.
Kaynak: İHA
Doğu Karadeniz’in üç ili Giresun, Rize ve Artvin, emekli nüfusunun yoğunlaştığı bölgeler haline gelmeye başladı. Büyük şehirlerin karmaşasından bunalan emekliler, hayatlarının son dönemlerini daha huzurlu ve sakin geçirmek için doğup büyüdükleri topraklara dönmeyi tercih ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2024 verilerine göre, bu üç ilde emekli sayısı, çalışan sayısına neredeyse eşitlenmiş durumda.
SGK’nın açıkladığı rakamlara göre, Giresun’un 455 bin 922 kişilik nüfusunda 109 bin 993 kişi aktif sigortalı çalışırken, 120 bin 12 kişi pasif sigortalı yani emekli olarak kayıtlı. Artvin’de ise 169 bin 280 kişilik nüfusta aktif çalışan 42 bin 636, emekli sayısı ise 42 bin 490. Rize'de de durum benzer; 346 bin 977 kişilik nüfusa karşılık 94 bin 582 çalışan ve 91 bin 902 emekli bulunuyor. Bu tablo, bölgenin hızla bir "emekli şehri"ne dönüştüğünü ortaya koyuyor.
Sanayileşmenin yeterince gelişmemesi ve iş imkanlarının sınırlı olması, bölge insanını yıllarca büyükşehirlere göç etmeye zorlamış. Ancak emekli olduktan sonra memleket özlemi ağır basıyor ve birçok kişi geri dönüyor. Özellikle Giresun, Rize ve Artvin’de emekliler, yaz aylarında köylere gidip kışın şehir merkezlerinde yaşıyor; arkadaşlarıyla çay içip sohbet ederek vakit geçiriyorlar.
Giresunlu emekli Hasan Bay, 45 yıllık çalışma hayatından sonra doğduğu yere döndüğünü belirterek, büyükşehirde emekli maaşıyla geçinmenin zorluğuna dikkat çekti. Bay, “Keşke zamanında burada da iş sahaları olsaydı, belki hiç gurbete gitmek zorunda kalmazdık” dedi.
Benzer duyguları paylaşan Hüseyin Dede ise Giresun’da geçmişte istihdam sağlayan büyük sanayi kuruluşlarının kapanmasının göçe neden olduğunu ifade etti. SEKA, Adel Kalem Fabrikası, FİSKOBİRLİK gibi kurumların ya kapanması ya da küçülmesiyle birlikte işsizliğin arttığını söyledi.
Rizeli Sultan Süleyman Turan ise emeklilik hayalini Rize’de kurduğunu ama torun bakımı nedeniyle planladığı gibi bir yaşam süremediğini anlattı. Rizeli diğer vatandaşlar da bölgenin tarımsal yapısından dolayı emeklilerin geri dönmeyi tercih ettiğini belirtiyor.
Artvin'de yaşayan emeklilerden Emin Genç ise "Yazları köye gidiyorum, kışın merkezde yaşıyorum. Artvin'de tarım sanayi olmadığı için insanlar genelde emekliliği tercih etmişler. Atam dedem burada yaşamış bende burada kalmayı düşündüm" ifadelerini kullanırken, Necat Akbulut da Artvin'e hasret kalmanın zor olacağını dile getirerek "21 yıldır emekliyim, Artvin'de yaşıyorum. Nere gidersen git Artvin'de doğmuş büyümüş insan başka bir memlekette yaşaması mümkün değil. Burada dost arkadaşla geçinebiliyoruz. Büyük şehirde en samimi arkadaşın birle sana çay içirmez. Ama burası öyle değil" şeklinde konuştu.