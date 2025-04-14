Üç İl 'Emekli Şehri'ne Döndü... Sayıları Çalışan Sayısını Yakaladı

SGK’nın açıkladığı rakamlara göre, Giresun’un 455 bin 922 kişilik nüfusunda 109 bin 993 kişi aktif sigortalı çalışırken, 120 bin 12 kişi pasif sigortalı yani emekli olarak kayıtlı. Artvin’de ise 169 bin 280 kişilik nüfusta aktif çalışan 42 bin 636, emekli sayısı ise 42 bin 490. Rize'de de durum benzer; 346 bin 977 kişilik nüfusa karşılık 94 bin 582 çalışan ve 91 bin 902 emekli bulunuyor. Bu tablo, bölgenin hızla bir "emekli şehri"ne dönüştüğünü ortaya koyuyor.