Mehmet Şimşek ABD'de; Ekonomide Kritik Temaslar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'ye yaptığı ziyaret kapsamında G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılacak. Ziyaretinde, yatırımcı buluşmalarına katılacak, düşünce kuruluşlarında etkinliklere konuşmacı olarak katılacak ve birçok üst düzey görüşme gerçekleştirecek.

İLK DURAK NEW YORK

Şimşek, bugün ilk olarak New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Citi Group'un düzenlediği geniş katılımlı bir yatırımcı toplantısına katılacak. Burada portföy yatırımcıları ve reel sektör temsilcileri ile bir araya gelecek, ayrıca üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun üst düzey yöneticileriyle de ayrı ayrı görüşmeler yapacak. Bu görüşmelere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

22 Nisan'da Washington'a geçecek olan Bakan Şimşek, burada ABD Ticaret Odası'nın düzenlediği zirveye katılacak ve eski Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile "Finansal Sistemin Geleceği" konulu panelde konuşacak. Ayrıca, Atlantik Konseyi'nde akademisyenler ve yatırımcılarla bir araya gelecek.

ABD HAZİNE BAKANI'YLA GÖRÜŞECEK

Washington'daki temaslarında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşecek olan Şimşek, Türkiye ekonomisinin son durumu hakkında bilgi verecek, küresel trendleri değerlendirecek ve önümüzdeki dönem önceliklerini paylaşacak. Ayrıca, G20 Bakanlar Toplantısı'na katılacak ve çok taraflı kalkınma kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.

Kaynak: AA