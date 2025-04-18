Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor

Memur ve emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam oranı milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. Merkez Bankası’nın nisan ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi", bu artışa dair önemli ipuçları sundu. Zam oranı yalnızca memur ve emekli maaşlarını değil, aynı zamanda sosyal destek ödemeleri ile bedelli askerlik ücretlerini de belirleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi

SSK Bağkur Emekli
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Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor - Resim: 1

Her yıl ocak ve temmuz aylarında yapılan maaş artışları, önceki 6 aylık dönemde oluşan enflasyon oranına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan bu oran kadar zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanıyor. Bu düzenleme, 4.5 milyon kamu çalışanı, 2.5 milyon memur emeklisi ve 2.4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı kapsıyor.

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Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor - Resim: 2

TÜİK VERİLERİYLE NETLEŞECEK

Maaş zamları, 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da açıklanacak TÜİK verileriyle kesinleşecek. İlk üç aylık enflasyon verisi ocak ayında yüzde 5.03, şubatta yüzde 2.27, martta ise yüzde 2.46 olarak kaydedildi. Buna göre ilk 3 ayda toplam enflasyon yüzde 10.06 oldu. Memurlar için bu orana yüzde 5 toplu sözleşme zammı eklendiğinde ilk 3 aylık zam etkisi yüzde 9.02’ye ulaştı.

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Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor - Resim: 3

BEKLENTİLER ZAM ORANINI BELİRLEDİ

Nisan ayında yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre; nisan ayı için yüzde 3.07, mayıs için yüzde 2.2, haziran için ise yüzde 1.70’lik bir enflasyon beklentisi var. Bu oranlar gerçekleşirse, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17.91 olacak. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine doğrudan yansıyacak.

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Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor - Resim: 4

MEMURA YÜZDE 16.79 ZAM GÖRÜNÜYOR

Memurlar ocak ayında yüzde 6 toplu sözleşme zammı almıştı. Temmuz zammı ise yüzde 5 olarak belirlendi. Yüzde 17.91’lik enflasyon beklentisi dikkate alındığında memur enflasyon farkı yüzde 11.23 olarak hesaplanıyor. Buna yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, memur ve memur emeklileri için toplam zam oranı yüzde 16.79’a ulaşıyor.

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Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor - Resim: 5

TABAN MAAŞ 17 BİN TL’Yİ AŞACAK

Ocak ayında en düşük emekli maaşı yüzde 15.75’lik artışla 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükselmişti. Temmuzda bu oranın korunması halinde, en düşük emekli maaşının 17 bin 60 TL’ye ulaşması bekleniyor. Ancak bu artış, Meclis kararı ve bütçe düzenlemeleriyle kesinleşecek.

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Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor - Resim: 6

BEDELLİ ASKERLİKTE YENİ TUTAR

Ocak ayında yüzde 11.54 oranında zamla 243 bin 13 TL’ye yükselen bedelli askerlik ücreti, temmuzda yeniden değerlendirilecek. Memur zammı oranına göre bu tutarın 283 bin 814 TL’ye çıkması bekleniyor.

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Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor - Resim: 7

2025 YILI MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

2025 yılı itibarıyla evli ve iki çocuklu memurlar için belirlenen maaşlar şöyle:

Memur (9/1): Ocak-Haziran 45.550 TL, Temmuz-Aralık 53.204 TL

Uzman Öğretmen (1/4): Ocak-Haziran 58.663 TL, Temmuz-Aralık 68.513 TL

Öğretmen (1/4): Ocak-Haziran 52.935 TL, Temmuz-Aralık 61.823 TL

Başkomiser (3/1): Ocak-Haziran 64.481 TL, Temmuz-Aralık 75.307 TL

Polis Memuru (8/1): Ocak-Haziran 58.938 TL, Temmuz-Aralık 68.834 TL

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Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor - Resim: 8

Uzman Doktor (1/4): Ocak-Haziran 109.154 TL, Temmuz-Aralık 127.481 TL

Hemşire (5/1): Ocak-Haziran 53.465 TL, Temmuz-Aralık 62.442 TL

Mühendis (1/4): Ocak-Haziran 67.691 TL, Temmuz-Aralık 79.056 TL

Teknisyen (11/1): Ocak-Haziran 47.224 TL, Temmuz-Aralık 55.153 TL

Profesör (1/4): Ocak-Haziran 96.374 TL, Temmuz-Aralık 112.555 TL

Araştırma Görevlisi (7/1): Ocak-Haziran 63.877 TL, Temmuz-Aralık 74.602 TL

Vaiz (1/4): Ocak-Haziran 55.332 TL, Temmuz-Aralık 64.622 TL

Avukat (1/4): Ocak-Haziran 63.637 TL, Temmuz-Aralık 74.322 TL

Şube Müdürü (1/4): Ocak-Haziran 66.358 TL, Temmuz-Aralık 77.500 TL

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Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor - Resim: 9

MEMUR EMEKLİLERİNİN TEMMUZ MAAŞLARI

2025 yılında memur emeklilerinin alacağı maaşlar da temmuz ayında artış gösterecek. Bazı unvanlar için belirlenen maaşlar şöyle:

Müsteşar (1/1): Ocak-Haziran 71.325 TL, Temmuz-Aralık 83.300 TL

Genel Müdür (1/1): Ocak-Haziran 63.129 TL, Temmuz-Aralık 73.728 TL

Şube Müdürü (1/4): Ocak-Haziran 24.773 TL, Temmuz-Aralık 28.932 TL

Memur (4/1): Ocak-Haziran 19.395 TL, Temmuz-Aralık 22.651 TL

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Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor - Resim: 10

Öğretmen (1/4): Ocak-Haziran 29.377 TL, Temmuz-Aralık 34.309 TL

Kaymakam 1. Sınıf (1/4): Ocak-Haziran 41.592 TL, Temmuz-Aralık 48.575 TL

Başkomiser / Polis / Hemşire (1/4): Ocak-Haziran 29.377 TL, Temmuz-Aralık 34.309 TL

Mühendis (1/4): Ocak-Haziran 29.415 TL, Temmuz-Aralık 34.354 TL

Teknisyen (Lise) (1/4): Ocak-Haziran 21.119 TL, Temmuz-Aralık 24.665 TL

Pratisyen Hekim (1/4): Ocak-Haziran 43.418 TL, Temmuz-Aralık 50.708 TL

Profesör (1/1): Ocak-Haziran 51.444 TL, Temmuz-Aralık 60.081 TL

İmam Hatip / Avukat (1/4): Ocak-Haziran 29.634 TL, Temmuz-Aralık 34.610 TL

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