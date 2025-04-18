Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor

Her yıl ocak ve temmuz aylarında yapılan maaş artışları, önceki 6 aylık dönemde oluşan enflasyon oranına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan bu oran kadar zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanıyor. Bu düzenleme, 4.5 milyon kamu çalışanı, 2.5 milyon memur emeklisi ve 2.4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı kapsıyor.