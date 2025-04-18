Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor
Memur ve emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam oranı milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. Merkez Bankası’nın nisan ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi", bu artışa dair önemli ipuçları sundu. Zam oranı yalnızca memur ve emekli maaşlarını değil, aynı zamanda sosyal destek ödemeleri ile bedelli askerlik ücretlerini de belirleyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Her yıl ocak ve temmuz aylarında yapılan maaş artışları, önceki 6 aylık dönemde oluşan enflasyon oranına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan bu oran kadar zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanıyor. Bu düzenleme, 4.5 milyon kamu çalışanı, 2.5 milyon memur emeklisi ve 2.4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı kapsıyor.
TÜİK VERİLERİYLE NETLEŞECEK
Maaş zamları, 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da açıklanacak TÜİK verileriyle kesinleşecek. İlk üç aylık enflasyon verisi ocak ayında yüzde 5.03, şubatta yüzde 2.27, martta ise yüzde 2.46 olarak kaydedildi. Buna göre ilk 3 ayda toplam enflasyon yüzde 10.06 oldu. Memurlar için bu orana yüzde 5 toplu sözleşme zammı eklendiğinde ilk 3 aylık zam etkisi yüzde 9.02’ye ulaştı.
BEKLENTİLER ZAM ORANINI BELİRLEDİ
Nisan ayında yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre; nisan ayı için yüzde 3.07, mayıs için yüzde 2.2, haziran için ise yüzde 1.70’lik bir enflasyon beklentisi var. Bu oranlar gerçekleşirse, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17.91 olacak. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine doğrudan yansıyacak.
MEMURA YÜZDE 16.79 ZAM GÖRÜNÜYOR
Memurlar ocak ayında yüzde 6 toplu sözleşme zammı almıştı. Temmuz zammı ise yüzde 5 olarak belirlendi. Yüzde 17.91’lik enflasyon beklentisi dikkate alındığında memur enflasyon farkı yüzde 11.23 olarak hesaplanıyor. Buna yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, memur ve memur emeklileri için toplam zam oranı yüzde 16.79’a ulaşıyor.
TABAN MAAŞ 17 BİN TL’Yİ AŞACAK
Ocak ayında en düşük emekli maaşı yüzde 15.75’lik artışla 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükselmişti. Temmuzda bu oranın korunması halinde, en düşük emekli maaşının 17 bin 60 TL’ye ulaşması bekleniyor. Ancak bu artış, Meclis kararı ve bütçe düzenlemeleriyle kesinleşecek.
BEDELLİ ASKERLİKTE YENİ TUTAR
Ocak ayında yüzde 11.54 oranında zamla 243 bin 13 TL’ye yükselen bedelli askerlik ücreti, temmuzda yeniden değerlendirilecek. Memur zammı oranına göre bu tutarın 283 bin 814 TL’ye çıkması bekleniyor.
2025 YILI MEMUR MAAŞLARI TABLOSU
2025 yılı itibarıyla evli ve iki çocuklu memurlar için belirlenen maaşlar şöyle:
Memur (9/1): Ocak-Haziran 45.550 TL, Temmuz-Aralık 53.204 TL
Uzman Öğretmen (1/4): Ocak-Haziran 58.663 TL, Temmuz-Aralık 68.513 TL
Öğretmen (1/4): Ocak-Haziran 52.935 TL, Temmuz-Aralık 61.823 TL
Başkomiser (3/1): Ocak-Haziran 64.481 TL, Temmuz-Aralık 75.307 TL
Polis Memuru (8/1): Ocak-Haziran 58.938 TL, Temmuz-Aralık 68.834 TL
Uzman Doktor (1/4): Ocak-Haziran 109.154 TL, Temmuz-Aralık 127.481 TL
Hemşire (5/1): Ocak-Haziran 53.465 TL, Temmuz-Aralık 62.442 TL
Mühendis (1/4): Ocak-Haziran 67.691 TL, Temmuz-Aralık 79.056 TL
Teknisyen (11/1): Ocak-Haziran 47.224 TL, Temmuz-Aralık 55.153 TL
Profesör (1/4): Ocak-Haziran 96.374 TL, Temmuz-Aralık 112.555 TL
Araştırma Görevlisi (7/1): Ocak-Haziran 63.877 TL, Temmuz-Aralık 74.602 TL
Vaiz (1/4): Ocak-Haziran 55.332 TL, Temmuz-Aralık 64.622 TL
Avukat (1/4): Ocak-Haziran 63.637 TL, Temmuz-Aralık 74.322 TL
Şube Müdürü (1/4): Ocak-Haziran 66.358 TL, Temmuz-Aralık 77.500 TL
MEMUR EMEKLİLERİNİN TEMMUZ MAAŞLARI
2025 yılında memur emeklilerinin alacağı maaşlar da temmuz ayında artış gösterecek. Bazı unvanlar için belirlenen maaşlar şöyle:
Müsteşar (1/1): Ocak-Haziran 71.325 TL, Temmuz-Aralık 83.300 TL
Genel Müdür (1/1): Ocak-Haziran 63.129 TL, Temmuz-Aralık 73.728 TL
Şube Müdürü (1/4): Ocak-Haziran 24.773 TL, Temmuz-Aralık 28.932 TL
Memur (4/1): Ocak-Haziran 19.395 TL, Temmuz-Aralık 22.651 TL
Öğretmen (1/4): Ocak-Haziran 29.377 TL, Temmuz-Aralık 34.309 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4): Ocak-Haziran 41.592 TL, Temmuz-Aralık 48.575 TL
Başkomiser / Polis / Hemşire (1/4): Ocak-Haziran 29.377 TL, Temmuz-Aralık 34.309 TL
Mühendis (1/4): Ocak-Haziran 29.415 TL, Temmuz-Aralık 34.354 TL
Teknisyen (Lise) (1/4): Ocak-Haziran 21.119 TL, Temmuz-Aralık 24.665 TL
Pratisyen Hekim (1/4): Ocak-Haziran 43.418 TL, Temmuz-Aralık 50.708 TL
Profesör (1/1): Ocak-Haziran 51.444 TL, Temmuz-Aralık 60.081 TL
İmam Hatip / Avukat (1/4): Ocak-Haziran 29.634 TL, Temmuz-Aralık 34.610 TL