Çin'den Gelen Ayakkabılardaki Büyük Tehlike! Kansere Yol Açıyor...

Ayakkabı ile ev ve mutfak eşyası üreticileri Çin’den e-İthalat yoluyla ‘herhangi bir teste ve gümrük işlemine tabi olmadan’ yurda giren ürünlerde kanserojen riski yüksek kimyasal maddeler bulunduğu gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı ile temasa geçti.

Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, Çin merkezli ve Türkiye’de resmi bir temsilciliği bulunmayan bir e-ticaret platformundan geçtiğimiz yıl yaklaşık 7-8 milyon çift ayakkabı sipariş edildiğini açıkladı. Bu ayakkabıların sağlık açısından potansiyel tehlikeler barındırabileceğine dikkat çeken İçten, söz konusu ürünlerin denetim altına alınması için ilgili bakanlıkla temas kurduklarını ifade etti.

'İLANLA GELEN AYAKKABININ İLGİSİ YOK'

Sektörün, ucuz ve düşük kaliteli ithal ürünlerle mücadele etmek zorunda kaldığını belirten İçten, “Özellikle Uzak Doğu menşeli çok yoğun satış yapan bir e-Ticaret sitesinin etkisi altındayız. Bakanlığımız bizim de girişimlerimizle gümrüksüz alışveriş limitini 150 eurodan 30 euroya indirdi. Şimdi kargo bedelini de bunun içerisinden düşerek birtakım revizyon yapılması da gündemde ama yine ilanlara bakıyorsunuz 200-400 liraya ayakkabı satıyorlar. Öyle ki ilandaki ayakkabı ile gelen ayakkabının da ilgisi olmuyor.” dedi.

'HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR'

İçten, bu tür ürünlerin 30 euro altı bedellerle geldiği için gümrük ve test süreçlerine tabi tutulmadan doğrudan tüketiciye ulaştığını, bu nedenle denetimsizliğin büyük bir sorun haline geldiğini söyledi. “Geçen yıl 76 milyon çift ayakkabı ithalatı yaptıysak 7-8 milyon çifti Çin’deki bu e-Ticaret platformundan yurda girdi. Bu rakam her geçen gün artıyor,” diyen İçten, halk sağlığını tehdit eden bu ürünlerle ilgili olarak çözüm beklentilerini bakanlığa ilettiklerini kaydetti. “Bu platformun Türkiye’de yerleşik bir ofisinin, muhatabının olması gerekir. Gelen ürünlerden kategori kategori testler yapılarak, uygunsuz olanların tespit edilenlerin Türkiye’de satışının yasaklanması gerekir.” ifadelerini kullandı.

İTHAL AYAKKABI PATLADI, İHRACAT GERİYE GİTTİ

Ayakkabı sektörünün istihdamda da büyük kayıplar yaşadığına dikkat çeken İçten, 2021-2022 döneminde 380 bin civarında olan istihdamın bugün 250 binin altına düştüğünü açıkladı. Bu durumun en önemli nedenlerinden birinin kontrolsüz e-ithalat olduğunu söyleyen İçten, “130 bin kişilik istihdam kaybı var. Bunda, halk sağlığını tehdit eden e-İthalat sorunu başı çekiyor,” dedi. İhracatın 1,2 milyar dolar seviyelerinde kalmasına karşın ithalatın uzun yılların ardından ilk kez 1,7 milyar dolara çıktığını belirtti. “İç piyasadaki üretimimizi de düşünecek olursak 5,5-6 milyar dolarlık bir katma değer oluşturan bir sektörüz." ifadelerini kullandı.

'İLK KULLANIMDA ARIZALANIYOR'

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger de benzer bir sorunun mutfak ürünlerinde yaşandığını söyledi. Özellikle Çin’den gelen, denetlenmeden ülkeye giren küçük elektrikli ev aletlerinin tüketiciler için ciddi sorunlara yol açtığını vurgulayan Özger, “Özellikle Çin’den e-İthalat yoluyla yurda giren gümrüksüz alışverişler birçok riski beraberinde getiriyor. Denetlemesi yapılmadan yurda giren bu ürünleri satın alan vatandaşlar, herhangi bir sahtecilik olayı ya da güvensiz ürünle karşılaştığında sorununa çözüm bulabilecek muhatap bulamıyor.” dedi.

Özger, bu ürünlerin kalitesizliği nedeniyle vatandaşların aldıkları blender, su ısıtıcısı, mutfak robotu gibi eşyaları daha ilk kullanımda atmak zorunda kaldıklarını belirtti. “İş öyle boyutlara vardı ki ülkeye giren özellikle elektrikli küçük mutfak eşyaları içerisinde yer alan blenderlar, mutfak robotları, meyve sıkacakları ve su ısıtıcılar gibi birçok eşyanın daha ilk kullanımda çöpe gittiğini görüyoruz. Sıkı tedbirler alınarak yerli sanayicinin Türkiye’de temsilcisi dahi olmayan bu türden yapılara karşı korunması gerekiyor,” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi