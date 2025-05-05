ENAG Nisan Ayı Enflasyonunu Açıkladı

TÜİK'in öncesinde nisan ayı enflasyon araştırmasını açıklayan ENAG, aylık enflasyonu yüzde 4,46, yıllık enflasyonu ise yüzde 73,88 olarak açıkladı.

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ENAG Nisan Ayı Enflasyonunu Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasında önce, bağımsız akademisyen ve ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), nisan ayı enflasyon hesaplamalarını açıkladı. Buna göre, geçen ay enflasyon aylık bazda yüzde 4,46 artarken, yıllık enflasyon yüzde 73,88 oldu.

EN YÜKSEK ENFLASYON HABERLEŞMEDE

Alt gruplar bazında en yüksek aylık enflasyon artışı yüzde 9,67 ile "Haberleşme" grubunda kaydedilirken, onu yüzde 9,51 ile "Çeşitli Mal ve Hizmetler", yüzde 7,68 ile "Lokanta ve Oteller" takip etti. Sağlık harcamalarında ise fiyat değişimi yaşanmaması dikkat çekti.

Diğer öne çıkan gruplar arasında ise yüzde 5,66 il "Eğlence ve Kültür", yüzde 7,23 ile "Konut", yüzde 7,12 ile de "Gıda ve Alkolsüz İçecekler" artış gösterdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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