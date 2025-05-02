Merkez Bankası Rezervleri Dibe Vurdu! Son 11 Ayın En Düşük Seviyesi...

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 506 milyon dolar azalarak 141 milyar 51 milyon dolara düştü. Böylece rezerv oranı, 17 Mayıs 2024 haftasından bu yana gördüğü en düşük seviyeye indi.

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Merkez Bankası Rezervleri Dibe Vurdu! Son 11 Ayın En Düşük Seviyesi...

Ekonomideki dengesiz gidişat piyasalara da yansırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezerv oranı belli oldu. Haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayan Merkez Bankası'nın açıkladığına göre rezervler, 17 Mayıs 2024 haftasından beri en düşük seviyesine geriledi.

25 Nisan 2025 itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 55 milyon dolar azalışla 59 milyar 250 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 18 Nisan'da 64 milyar 305 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİNDE DE DÜŞÜŞ

Bu dönemde altın rezervleri de 452 milyon dolar düşüşle 82 milyar 252 milyon dolardan 81 milyar 800 milyon dolara düştü. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 506 milyon dolar azalışla 146 milyar 557 milyon dolardan 141 milyar 51 milyon dolara indi.

Merkez Bankası Rezervleri Dibe Vurdu! Son 11 Ayın En Düşük Seviyesi... - Resim : 1

Kamu sektörünün kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri bir önceki haftaya göre yüzde 1,9 artış kaydederek 114,5 milyar dolar oldu. Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, önceki haftaya göre yüzde 3,4 artarak 59,3 milyar dolar, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre yüzde 0,4 artarak 55,3 milyar dolar oldu.

Merkez'in toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri ise bu hafta itibarıyla 19,8 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

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Kaynak: AA

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